Samsung Galaxy Watch Active 2 versus Apple Watch 4: welke smartwatch is het beste voor jou?

De Samsung Galaxy Watch Active 2 is misschien wel de grootste concurrent van de Apple Watch 4 tot nu toe. Net als Apple's nieuwste wearable bevat hij een ECG (elektrocardiogram), iets wat je op veel andere plaatsen niet zult terugvinden.

De twee apparaten hebben ook een volledig assortiment aan slimme en fitnessgerichte functies, maar ze zijn verre van identiek.

Met dat in het achterhoofd hebben we ze tegenover elkaar gezet, zodat jij precies kunt zien hoe deze twee topklasse smartwatches zich verhouden tot elkaar.

Samsung Galaxy Watch Active 2 vs Apple Watch 4 design en display

De Samsung Galaxy Watch Active 2 heeft een soortgelijk ontwerp als de originele Samsung Galaxy Watch Active, dat wil zeggen dat hij een rond scherm heeft met twee knoppen aan de rechterkant van het frame.

Hij wordt geleverd in een 44mm behuizing met een 1,4-inch scherm, of een 40mm een met een 1,2-inch scherm, en je kunt hem krijgen met een aluminium behuizing en een rubberen band in Cloud Silver, Aqua Black en Pink Gold, of een roestvrij stalen behuizing met een lederen band in Silver, Black of Gold. In beide gevallen ondersteunt het verwisselbare 20mm banden.

(Image credit: TechRadar)

De Apple Watch 4 heeft daarentegen een meer vierkant scherm, met een digitale kroon aan de rechterkant. Net als de Galaxy Watch Active 2 is het horloge echter verkrijgbaar in versies van 40mm en 44mm en kan het geleverd worden met een aluminium of roestvrijstalen behuizing.

Kies voor aluminium en je kunt kiezen uit Silver, Space Gray of Gold, terwijl de roestvrijstalen versie beschikbaar is in Silver, Space Black of Gold. Je kunt hem ook krijgen met een reeks sportieve en metalen bandjes.

Zowel de Apple Watch 4 en Galaxy Watch Active 2 zijn waterbestendig tot 50 meter, dus het belangrijkste ontwerpverschil is de vorm van het scherm.

Over het scherm gesproken, dat heeft een 360 x 360 resolutie op de Samsung Galaxy Watch Active 2, en een resolutie van 324 x 394 (als je kiest voor het model van 40mm) of een resolutie van 368 x 448 (als je kiest voor het model van 44mm) op de Apple Watch 4.

Samsung Galaxy Watch Active 2 versus Apple Watch 4 fitness en functionaliteiten

De twee grote nieuwe functies voor de Samsung Galaxy Watch Active 2 zijn dingen die Apple in het ene geval al biedt en in het andere geval iets vergelijkbaars biedt.

Als eerste is er het ECG (elektrocardiogram), een functie waarmee de Galaxy Watch Active 2 het ritme en de elektrische activiteit van je hart kan meten, om bijvoorbeeld atriumfibrillatie op te pikken. Dit is iets wat de Apple Watch 4 ook heeft, maar is niet zomaar een functie, aangezien geen enkele andere mainstream wearable ECG bevat.

(Image credit: TechRadar)

De andere grote nieuwe functie van de Galaxy Watch Active 2 is de 'digitale roterende bezel', een digitale bezel langs de rand van het scherm waar je je vinger over kan bewegen om door de menu's te navigeren. Het is in wezen een digitale kijk op de fysieke wijzerplaat die we zo goed vonden op de Samsung Galaxy Watch.

De Apple Watch 4 heeft dit niet, maar heeft wel een digitale kroon die je kunt gebruiken om door het horloge te navigeren, wat enigszins vergelijkbaar is.

Ze hebben ook beide een hartslagmonitor, GPS, NFC, en een volledige suite aan fitness functies, inclusief de mogelijkheid om tal van sporten en oefeningen te volgen.

Samsung Galaxy Watch Active 2 versus Apple Watch 4 OS en rekenkracht

De Samsung Galaxy Watch Active 2 draait op Tizen, terwijl de Apple Watch 4 op watchOS draait. Dat zijn twee van de grootste verschillen tussen deze wearables, en in het geval van de Apple Watch betekent dit dat je het alleen moet overwegen als je een iPhone hebt, omdat de software niet compatibel is met Android.

Tizen daarentegen is compatibel met beide besturingssystemen.

(Image credit: TechRadar)

Naast een andere interface en compatibiliteit is een ander verschil tussen deze besturingssystemen de AI-assistent. Je krijgt natuurlijk Siri op de Apple Watch 4, terwijl de Watch Active 2 afhankelijk is van Bixby. Dat is misschien een punt in het voordeel van Apple, maar Bixby wordt (eindelijk) geleidelijk aan beter.

Wat betreft de specificaties, heeft de Samsung Galaxy Watch Active 2 een dual-core Exynos 9110 chipset, 4 GB opslagruimte en 768 MB RAM.

De Apple Watch 4 heeft daarentegen een dual-core Apple S4 chipset en 16GB aan opslagruimte. De hoeveelheid RAM is hier niet bekend.

(Image credit: TechRadar)

De batterij moet hier ook vermeld worden: de Samsung Galaxy Watch Active 2 heeft een 230mAh-batterij met een levensduur van maximaal 2 dagen als je kiest voor het 40mm-model, of een 340mAh-batterij in de 44mm-versie. Die grotere gaat vermoedelijk langer mee, maar we zullen er zeker van zijn dat we dit goed testen in onze volledige review.

De Apple Watch 4 heeft vermoedelijk een batterijlevensduur van 18 uur - hoewel we in onze tests hebben vastgesteld dat de batterij tot twee dagen kan meegaan. Apple heeft echter niet gezegd hoe groot de batterij is.

Samsung Galaxy Watch Active 2 versus Apple Watch 4 beschikbaarheid en prijs

De Galaxy Watch Active 2 zal op 13 september in de verkoop gaan in een aluminium en roestvrij stalen versie, telkens in een formaat van 40mm of 44mm. De aluminium versie wordt geleverd met een rubberen polsband en kost 299 euro (40mm) of 319 euro (44m) en is verkrijgbaar in het Cloud Silver, Aqua Black en Pink Gold. De roestvrij stalen versie wordt daarentegen met een leren polsband geleverd en kost 399 euro (40mm) of 419 euro (44mm) en is beschikbaar in het zilver, zwart en goud.

De Apple Watch 4 is intussen overal eenvoudig verkrijgbaar en heeft een beginprijs van 429 euro voor het model van 40mm, terwijl je voor het model van 44mm 459 euro moet betalen. Met deze prijzen is hij dus een pak duurder dan de Galaxy Watch Active 2 ondanks het feit dat hij ouder is en vergelijkbare functies aanbiedt.

(Image credit: TechRadar)

In een notendop

Als je een Apple Watch wilt, maar geen iPhone hebt, dan lijkt de Samsung Galaxy Watch Active 2 het beste dat je kunt krijgen, hoewel hij nog steeds vrij verschillend is, vooral als het gaat om de vorm van het scherm, het besturingssysteem en de digitale roterende ring.

De naam en de prijs positioneren hem ook als minder premium en meer fitnessgericht, maar aangezien hij kan worden gekocht met een lederen band en de Apple Watch 4 eigenlijk een vergelijkbaar assortiment aan fitnessfuncties heeft, zitten beide eigenlijk op hetzelfde niveau.

Welk horloge beter is, is waarschijnlijk subjectief, maar hou een oogje in het zeil voor onze volledige Samsung Galaxy Watch Active 2 review om een duidelijker idee te krijgen.