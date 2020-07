Samsung Galaxy Watch 3 lek onthult specificaties alle modellen

Van alle apparaten die Samsung naar alle waarschijnlijkheid gaat onthullen op 5 augustus, is de Samsung Galaxy Watch 3 het toestel waar we het meest complete plaatje van hebben dankzij leaks. De geruchtenstroom houdt ook enkele dagen voor de presentatie nog niet op, zo blijkt wel uit nieuwe informatie die zojuist naar buiten is gekomen.

In enkele tweets van bekende 'leaker' Evan Blass (die over een zeer degelijk track record beschikt), zien we een specificatielijst met daarin onderscheid tussen een 41mm- en een 45mm-versie. Beide zijn beschikbaar in Bluetooth en LTE-versies. De grootste van de twee heeft een 1,4 inch Super AMOLED-scherm, terwijl de kleinere een 1,2 inch display kent.

Andere verschillen zien we terug in de batterijgrootte. De 45mm-versie maakt gebruik van 340mAh, en de 41mm-variant 247mAh. Het grote model kent afmetingen van 45 x 46,2 x 11,1 millimeter en weegt 53 gram, en het kleinere model heeft afmetingen van 41 x 42,5 x 11,3 millimeter en weegt 48 gram.

De kleuren lijken ook te verschillen, want het 45mm-model wordt verondersteld te worden geleverd met een Mystic Black- of Mystic Silver-behuizing, en een zwarte lederen band, terwijl het 41mm model wordt vermeld in een Mystic Silver- en Mystic Bronze-behuizing, en met een zwarte of roze lederen band.

Verder zijn de genoemde specificaties vrijwel hetzelfde, ongeacht het model. Er wordt vermeld dat er 1GB RAM en 8GB opslagruimte aanwezig is, evenals een hartslagmeter, een ECG, 5ATM en IP68 waterbestendigheid (veilig om mee te zwemmen dus), een roestvrijstalen behuizing, microfoon en luidspreker.

Nog even geduld

We hebben veel details gehoord over de Galaxy Watch 3 in het recente verleden, en de huidige geruchten sluiten hier goed op aan. We hebben dan ook weinig reden tot twijfel bij deze specificaties.

Naast de specificaties deelde Blass ook promotiemateriaal van het horloge, en dat lijkt exact op de beelden die eerder al gedeeld zijn via het internet. Des te meer redenen om te denken dat dit om het echte werk gaat.

Op 5 augustus verwachten we dat de Samsung Galaxy Watch 3 wordt onthuld. Naast het slimme horloge maken naar verluidt ook de Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Tab S7, Samsung Galaxy Fold 2, en de Samsung Galaxy Buds Live hun opwachting.