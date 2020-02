Wat verwachten we van Samsung Unpacked 2020 (naast de Galaxy S20)?

De lancering van de Samsung Galaxy S20 vindt op 11 februari plaats en we staan te popelen om alles te zien wat er op het Unpacked event van dit jaar onthuld zou kunnen worden. De techgigant maakt vaak van de gelegenheid gebruik om meer dan alleen smartphones te onthullen. We hopen dan ook enkele langverwachte gadgets te zien.

Op de lancering van de Samsung Galaxy S10 in februari 2019 introduceerde de Samsung ook de Samsung Galaxy Buds. Nu Apple zijn AirPods Pro heeft uitgebracht, verwachten we dat Samsung terug zal schieten door de zogenaamde Samsung Galaxy Buds Plus te onthullen.

We zijn ook benieuwd of we de Samsung Galaxy Tab S6 5G zullen zien, een versie van de pro-tablet die verbinding zou kunnen maken met 5G. Hiermee krijgt Samsung ook meteen een voorsprong op Apple in de tabletwereld.

We verwachten bovendien ook de vouwbare Galaxy Z Flip te zien, zeker nu we hem al hebben gezien in een officiële reclamespot.

Aan het minder waarschijnlijke einde van het spectrum staan veelgevraagde producten zoals de Samsung Galaxy Watch 2 en een smart speaker met Bixby.

Als er één ding is dat we kunnen garanderen, dan is het wel dat de Samsung Galaxy S20 niet alleen zal debuteren.

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy S20 / S20 Plus

De Samsung Galaxy S20 zal samen met de grotere Samsung Galaxy S20 Plus centraal staan bij Unpacked. We verwachten een aantal innovaties van de nieuwe vlaggenschepen, maar er is veel dat we nog niet weten over deze telefoons. Eerst en vooral: zullen ze allemaal 5G-ondersteuning bieden?

In de Benelux zullen de S20-smartphones waarschijnlijk uitgerust zijn met de nieuwste Exynos-processor van Samsung. De vraag is natuurlijk wat er met 5G-ondersteuning gaat gebeuren. Aangezien er nog niet overal 5G-netwerken beschikbaar zijn, bestaat de kans dat de S20-reeks nog geen 5G ondersteunt of dat er twee versies van de toestellen zullen verschijnen (eentje met en eentje zonder 5G).

De meeste geruchten wijzen op enkele incrementele vernieuwingen: dunnere randen, een gecentreerde punch-hole selfiecamera, grotere 6,2-inch (S20) en 6,7-inch (S20 Plus) displays. De geruchten over een 64MP-telelens en 120Hz-ververssnelheid op het display maken ons wel erg enthousiast. De grootste updates lijken bewaard te worden voor het allerduurste model in de reeks...

(Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy S20 Ultra

Dit lijkt er meer op. De grootste en hoogst gepositioneerde versie van de S20-lijn zou de Samsung Galaxy S20 Ultra heten. Hij zou de S20 Ultra 5G kunnen heten, wat hem een nog duidelijkere opvolger maakt van de Samsung Galaxy S10 5G die medio 2019 werd gelanceerd. Deze keer verwachten we dat de top-top-tier telefoon op hetzelfde moment aankomt als zijn kleinere broers en zussen.

Het gerucht gaat dat de Ultra een 6,9-inch display en serieus opgevoerde camera's heeft: een 108MP-hoofdlens, een 48MP-telefotolens met 5x zoom en een 40MP selfiecamera. (Het gerucht gaat dat alle S20-telefoons dezelfde 12MP-groothoeklens hebben, terwijl de S20 Plus en S20 Ultra beide voorzien zijn van dieptesensors). In het kort: de S20 Ultra is waarschijnlijk de meest geavanceerde smartphone ooit, met waarschijnlijk een 100x digitale zoom, onder de noemer 'Space Zoom'.

(Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy Buds Plus

Het gerucht gaat dat de Samsung Galaxy Buds Plus het antwoord van Samsung is op Apple's AirPods Pro: volledig draadloze oortjes met noise-cancelling, maar in dit geval voor Android-smartphones. Tenminste, dat is wat we verwachten, aangezien de geruchten de kans op noise-cancelling zowel bevestigen als weerleggen.

Zelfs zonder noise-cancelling zouden de Galaxy Buds Plus de AirPods Pro kunnen overtreffen op vlak van batterijduur. Er is namelijk een gerucht dat ze 12 uur kunnen meegaan op een enkele lading.

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy Watch 2

De originele Samsung Galaxy Watch was een krachtpatser met een leuke roterende bezel die navigatie door de smartwatch veel makkelijker maakte. Terwijl de Samsung Galaxy Watch Active 2 een digitale versie van deze functie introduceerde, is dit toch niet helemaal hetzelfde. Daarom kijken we des te meer uit naar de Samsung Galaxy Watch 2.

We hebben nog niet veel gehoord over de Galaxy Watch 2, wat op zich al suggereert dat we deze smartwatch waarschijnlijk niet zullen zien op Unpacked 2020.

(Image credit: Future)

Een nieuwe fitness tracker?

Het is heel goed mogelijk dat we een opvolger krijgen voor de Samsung Galaxy Fit, of misschien zelfs een andere budget fitness tracker zoals de Samsung Galaxy Fit e. We hebben geen nieuws of geruchten gehoord, dus er is geen echte hype hier. Maar als we dit jaar niet nog een smartwatch krijgen, zou een nieuwe fitness tracker wel een goed alternatief zijn.

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy Tab S6 5G

De Samsung Galaxy Tab S6 was een welkome verrassing: een tablet met een hogere resolutie die zich kan meten met de iPad Pro mét een paar leuke extra's. De Tab S6 wordt geleverd met een S Pen (én tegen een lagere prijs dan de iPad Pro), heeft een verbeterde virtuele desktop, de DeX-modus, en een toetsenbord-accessoire (apart verkrijgbaar) met touchpad. Het is een intrigerende mededinger die alleen maar interessanter wordt met 5G.

Een Samsung Galaxy Tab S6 5G die op Unpacked 2020 wordt gelanceerd, zou Apple zeker overtreffen, aangezien het nog geen 5G-ready iPad heeft uitgebracht. Het zou ook nuttig zijn voor professionals die vaak onderweg zijn en snel bestanden moeten uploaden en downloaden, zoals mediaredacteuren.

We verwachten weliswaar niet dat deze tablet overal beschikbaar zal zijn door het gebrek aan 5G-netwerken. Zelfs als we de tablet zien, zal hij hier hoogstwaarschijnlijk niet te koop zijn.

(Image credit: Samsung / TechRadar)

Samsung Galaxy Z Flip

Een andere optie die zo goed als zeker is, is de vouwbare Samsung Galaxy Z Flip. In 2019 zagen we verschillende geruchten voorbijkomen die erop wezen dat Samsung werkte aan een tweede vouwbare smartphone. Aanvankelijk dachten we alleen aan een opvolger van de bestaande Galaxy Fold, maar naarmate de lekken talrijker werden, leek dat niet helemaal waar te zijn.

De Galaxy Z Flip lijkt de eerste vouwbare smartphone te zijn in een reeks die losstaat van de Galaxy Fold. Deze smartphone vouwt namelijk dicht zoals een klaptelefoon, wat we al eerder zagen bij de Motorola Razr. We hebben inmiddels de eerste officiële reclamestop gezien voor deze smartphone (tijdens de Oscars), dus we zijn op dit punt zo goed als zeker dat Samsung ook met de Galaxy Z Flip zal uitpakken op zijn event.

(Image credit: Samsung)

Samsung Bixby Speaker

Er gaan al lang geruchten over een smart speaker met Bixby uit de fabrieken van Samsung. Hij zou mogelijk door het leven gaan als de Samsung Galaxy Home. Of deze speaker uiteindelijk opduikt, is onduidelijk, maar de aantrekkingskracht ligt voor de hand: een smart speaker die de impopulaire maar alomtegenwoordige AI-assistent Bixby bevat om te concurreren met alle de speakers met Amazon Alexa en Google Assistant. We hebben geen geruchten gehoord dat er een komt, maar alles is mogelijk op Unpacked 2020.

Als deze speaker er komt, verwachten we eveneens dat hij niet in de Benelux beschikbaar zal zijn. De belangrijkste reden hiervoor is dat Bixby niet beschikbaar is in het Nederlands.