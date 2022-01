Samsung Galaxy Tab S8-foto's tonen de volledige reeks

De Samsung Galaxy Tab S8-reeks kan elk moment verschijnen, en daar hebben we nu wat bijkomend bewijs voor. De tablet is op SafetyKorea verschenen, een Zuid-Koreaanse certificatiewebsite, en dat samen met foto's van de reeks.

Deze vermelding werd opgemerkt door MySmartPrice en leaker @Sudhanshu1414. Ze bevat modelnummers die zo te zien overeenkomen met de Samsung Galaxy Tab S8 (SM-X706N), Galaxy Tab S8 Plus (SM-X806N) en de Galaxy Tab S8 Ultra (SM-X906N). Er staat ook een vermelding van een SM-T270, wat mogelijk de Samsung Galaxy Tab A8 Lite is.

Je kan de vier afbeeldingen hieronder terugvinden. Ze onthullen weinig en zijn niet van de beste kwaliteit, maar ze bevatten toch iets van afmetingen. Zo zien we bijvoorbeeld dat de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra bijna 13 inches groot is.

Samsung Galaxy Tab S8 (SM-X706N), Tab S8+ (SM-X806N), Tab S8 Ultra (SM-X906N) and SM-T270 live images. pic.twitter.com/nCKfp2a2YkJanuary 5, 2022 See more

De schermgrootte wordt diagonaal gemeten, en daar wordt niets van vermeld. Eerdere leaks suggereren dat het scherm van de tablet 14,6 inch groot wordt.

De Samsung Galaxy Tab S8 Plus en Tab S8 worden iets kleiner weergegeven, wat we wel verwachten. Hun schermen zouden respectievelijk 12,4 en 11 inch zijn. De tablet waar we van vermoeden dat het de Samsung Galaxy Tab A8 Lite wordt (waar je zowel de voor- als achterkant van kan zien) is nog kleiner.

De bijgevoegde afbeeldingen onthullen ook dat de Samsung Galaxy Tab S8 dikke bezels rond het scherm heeft, met een selfiecamera aan de rechterzijde van de tablet als je hem verticaal houdt.

De Galaxy Tab S8 Plus heeft deze camera op dezelfde plaats, net als de Galaxy Tab S8 Ultra, al is het niet enorm duidelijk in de afbeelding. Eerdere leaks gaven echter wel aan dat zijn selfiecamera zich in een notch bevindt in plaats van in de bezel.

Zoals altijd moeten we deze afbeeldingen met een korreltje zout nemen, maar ze lijken toch van een vrij geloofwaardige bron te komen. De kans bestaat dus dat ze wel echt zijn. Het is wel jammer dat we niet meer te zien krijgen.

Ze zouden een grote upgrade kunnen zijn ten opzichte van de Galaxy Tab S7-reeks. (Image credit: Future)

Analyse: alles dat we weten

De geleakte informatie stelt dat het basismodel van de Galaxy Tab S8 met een 11 inch LCD-scherm komt en ofwel een Snapdragon 8 Gen 1 of Snapdragon 888 chipset krijgt. Achteraan bevinden er zich dan twee camera's, waaronder een 13MP hoofdcamera en een 5MP secundaire sensor.

Er zou ook een 5MP selfiecamera op het toestel zijn, en verder komt de tablet met een 8.000mAh batterij met 45W snelladen.

De Galaxy Tab S8 Plus zou volgens een vermelding op Geekbench met de nieuwste Snapdragon 8 Gen 1 komen, vergezeld van 8GB RAM. De tablet krijgt mogelijk een 12,4 inch AMOLED-scherm met een beeldverversing van 120Hz en een grotere batterij van 10.090mAh, in combinatie met dezelfde camera's als het standaardmodel.

Tot slot komt de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra naar verluidt met een 14,6 inch 2.960 x 1.848 scherm en ofwel een Exynos 2200 of Snapdragon 8 Gen 1 chipset (die beide top-end zijn). Daar komt nog eens een 12.000mAh batterij, 16GB RAM en dezelfde camerasetup van de bovenstaande tablets bij.

We verwachten dat de twee top-end tablets uit de reeks de concurrentie met de iPad Pro van Apple aangaan, gezien de geruchten over hun grote schermen, high-end processoren en gigantische batterijen.