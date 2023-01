Samsung Galaxy S23: flagship met de meest stevige bouwkwaliteit?

High-end smartphones zijn vaak duur en helaas ook vrij kwetsbaar en dat is niet bepaald een geweldige combinatie. De Samsung Galaxy S23-serie gaat daar misschien verandering in brengen (maar natuurlijk niet het dure gedeelte). Deze aankomende smartphones worden de eerste smartphones met Gorilla Glass Victus 2.

Dit is het nieuwste en sterkste glas van Corning en het moet ervoor zorgen dat het scherm van je telefoon minder snel barst. De technologie werd eind vorig jaar al onthuld, maar het bedrijf heeft nu bevestigd dat de volgende Samsung Galaxy flagships de eerste smartphones zullen zijn die beschikken over het nieuwe glas. De Samsung Galaxy S23-serie wordt niet bij naam genoemd, maar dat zijn de eerstvolgende Samsung-toestellen die uitkomen (op 1 februari), dus het lijkt ons onwaarschijnlijk dat Corning het over andere toestellen heeft.

De manier waarop de aankondiging is verwoord, geeft ook aan dat waarschijnlijk alle drie de nieuwe modellen Gorilla Glass Victus 2 krijgen. Het gaat dan dus om de Samsung Galaxy S23, de Samsung Galaxy S23 Plus en de Samsung Galaxy S23 Ultra. Een eerdere leak gaf ook al aan dat deze drie modellen zouden beschikken over Gorilla Glass Victus 2, dus het lijkt ons nu vrij waarschijnlijk dat dit ook inderdaad het geval zal zijn.

Deze volgende generatie van Gorilla Glass is ontworpen om beter te beschermen tegen het laten vallen van je telefoon op harde ondergronden zoals beton, maar biedt ook nog steeds dezelfde bescherming tegen krassen als de originele Gorilla Glass Victus.

Er is vreemd genoeg geen vergelijking gemaakt met Gorilla Glass Victus Plus, wat aanwezig was op de Samsung Galaxy S22-serie, maar we gaan ervan uit dat Victus 2 ook een upgrade is ten opzichte van die versie.

Bij Gorilla Glass Victus 2 is er ook rekening gehouden met duurzaamheid, aangezien het 22 procent gerecycled materiaal bevat, dus dat is een positieve ontwikkeling. Wat vooral voor de gebruikers de meest positieve ontwikkeling is, is echter dat het glas nu meer kans heeft om een val op een betonnen ondergrond te overleven. Volgens Corning is beton het meest gebruikte bouwmateriaal, dus vandaar dat daar de focus op ligt.

De opvolger van de Sony Xperia 1 IV gaat misschien ook gebruikmaken van Victus 2-glas. (Image credit: Future)

Conclusie: de eerste van vele smartphones met Victus 2

Als je graag een telefoon met Gorilla Glass Victus 2 wil, dan hoef je niet lang meer te wachten, want de Samsung Galaxy S23-serie wordt op 1 februari aangekondigd en naar verwachting zijn de toestellen vanaf 17 februari beschikbaar. Dit zijn dan misschien de eerste smartphones met Victus 2, maar er zullen nog veel meer telefoons volgen.

Behalve iPhones, die 'Ceramic Shield'-technologie gebruiken (ook van Corning), gebruiken vrijwel alle high-end smartphones een of andere versie van Gorilla Glass.

Nu Gorilla Glass Victus 2 dus beschikbaar is, verwachten we dat de meeste premium telefoons dit jaar voor dit nieuwe glas gaan kiezen. Als het net als in voorgaande jaren verloopt, dan denken we dat toestellen als de Sony Xperia 1 V, de Samsung Galaxy Z Fold 5, de Samsung Galaxy Z Flip 5 en anderen dit nieuwe glas krijgen.

De OnePlus 11 en Xiaomi 13 maken er waarschijnlijk geen gebruik van, aangezien deze toestellen al uit zijn gebracht in China. Als deze toestellen het wel zouden hebben, dan zou Samsung ook niet de eerste zijn, maar waarschijnlijk gaan de opvolgers van deze telefoons het wel gebruiken (waaronder de Xiaomi 13 Ultra).