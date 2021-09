Samsung Galaxy S22 verschijnt mogelijk dit jaar nog

De release van de Samsung Galaxy S22 laat niet al te lang meer op zich wachten. De meeste geruchten wijzen op een release in de maand januari, maar een nieuw gerucht wijst op een release nog in dit jaar.

Dit nieuwtje is afkomstig van Ice Universe, een inmiddels vrij bekend persoon in het geruchtencircuit met een degelijke reputatie. Hij zei het volgende op Twitter: "Als [Samsung] de S22 gaat uitbrengen in december, is het logisch dat de S21 Fe geannuleerd wordt."

Dat laatste wijst op recente berichten rondom de Samsung Galaxy S21 FE, een toestel wat we eigenlijk binnenkort hadden verwacht, maar mogelijk geannuleerd is.

Het ziet ernaar uit dat Ice Universe suggereert dat Samsung de Galaxy S21 FE volledig geannuleerd heeft, om zo ruimte te maken voor een eedere release van de Galaxy S22-serie.

Uit de tweet zelf is het niet helemaal duidelijk of Ice Universe daadwerkelijk over deze informatie beschikt, of dat het puur speculatie is. Het zou wel een vreemd iets zijn om over te speculeren. We hebben dit gerucht namelijk niet eerder gespot.

De Samsung Galaxy S21 is nog geen driekwart jaar oud (Image credit: TechRadar)

Analyse: komt er echt een Samsung Galaxy S22 in 2021?

Helemaal vreemd zou de keuze van Samsung om de S22 uit te brengen in december niet zijn. De Samsung Galaxy Note 21 is immers nooit verschenen, en wellicht ook de S21 FE. Daardoor is het laatste halfjaar van 2021 een stuk 'leger' dan gebruikelijk. Zeker voor iedereen die geen behoefte heeft aan een foldable, zoals de Samsung Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3.

Een belangrijk vlaggenschip als de S22 gebruiken om een gat te dichten, is dan ook geen heel vreemde gedachte.Het geeft het bedrijf ook de optie om wat extra inkomsten rondom Kerstmis te generen.

Aan de andere kant: het zou ook een bijzondere gewaarwording zijn als er twee Galaxy S-generaties in één jaar verschijnen. Ook zou een release in december wellicht wat (te) laat zijn voor een verkoopsucces rondom Kerstmis.

Voor nu zijn we nog sceptisch over dit gerucht, maar we durven het zeker niet helemaal uit te sluiten.