Samsung Galaxy S21 kost naar verluidt minder dan iPhone 12

De Samsung Galaxy S21-reeks wordt op 14 januari onthuld, wat tevens de laatste dag is van CES 2021. Een nieuw gerucht suggereert dat het bedrijf zich focust op het het standaard vlaggenschip-model, door de productie ervan te verhogen en het prijskaartje te verlagen. Ook zouden de andere modellen prijsdalingen zien, in Korea tenminste.

Nieuwe berichtgeving van de Koreaanse techsite ETNews beweert dat de standaard S21 zo'n 990.000 won zal kosten, wat neerkomt op ongeveer 740 euro. Dit zou een serieuze korting betekenen op de prijs van de Samsung Galaxy S20 van vorig jaar, die toen 899 euro kostte.

Hetzelfde gerucht suggereert dat de prijs van de S21 Plus zal dalen naar 1.199.000 won, wat omgerekend zo'n 895 euro moet zijn. De S21 Ultra kost naar verluidt 1.450.000 won. Dit zou betekenen dat dit toestel in verhouding zo'n 1.140 euro zal kosten.

De reden van de eventuele prijsdalingen lijkt ons duidelijk: om de verkoop van de toestellen te verhogen en beter te concurreren met de iPhone 12. Deze begint bij een bedrag van 912 euro in de Apple Store.

In de berichtgeving wordt gewezen op de zware concurrentie tussen hoogwaardige vlaggenschepen en de toenemende frustratie van de consument met de voortdurend stijgende smartphoneprijzen. Het bericht spreekt enkel over Koreaanse prijzen, waardoor het onduidelijk is of deze prijsdaling ook in Europa zal worden doorgevoerd.

Om de lagere prijs te behalen, zou het kunnen dat de S21 en de S21 Plus hun resoluties verlagen naar Full HD (ongeveer 2400x1080), wat lager is dan de QHD (ongeveer 2880x1440) van de S20-lijn. Dit is een mogelijkheid, aangezien de Note-serie stilletjes hetzelfde heeft gedaan met zijn standaard-modellen sinds de Samsung Galaxy Note 10. De telefoons zullen eveneens kosten besparen door naar verluidt zonder oplader te komen.

S21: hogere inzet en productie?

Het is nooit echt duidelijk hoeveel er nu van elk model wordt geproduceerd, maar er wordt gesuggereerd dat Samsung 60 procent van zijn productievolume op de Samsung S21 zal richten. Als dat waar is, gokt de telefoonfabrikant er blijkbaar op dat de goedkopere modellen aantrekkelijker zullen zijn voor consumenten.

Waarschijnlijk is dit een verstandige zet, gezien de nederlaag die de telefoonindustrie vorig jaar te verduren kreeg, toen de uitbraak van het coronavirus de verkoop- en productiemogelijkheden beïnvloedde. De economie en het persoonlijk bestedingspatroon zijn inmiddels enigszins hersteld, maar naar goedkopere hoogwaardige smartphones zal altijd vraag zijn.