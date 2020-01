Samsung Galaxy S20 leak wijst op 120Hz-display, koptelefooningang afwezig

Er zijn bijna te veel geruchten en leaks rondom de Samsung Galaxy S20 om te kunnen bijhouden deze week. Vers van de pers is het bericht dat sterk wijst op de aanwezigheid van een 120Hz-display op de S20 Plus. Daarnaast is er geen koptelefooningang aanwezig, net als bij de Note 10 en Note 10 Plus. Deze informatie is zeer betrouwbaar, aangezien het afkomstig is van iemand die tijd heeft doorgebracht met de zogenaamde S20 Plus.

Natuurlijk hebben we het hier over een telefoon die bij de meesten nog een tijdje door het hoofd zal spoken als de Galaxy S11 Plus. De meest recente geruchten wijzen er echter op dat Samsung van Galaxy S10 doorstoomt naar S20. De geruchten over het display en de 3,5mm-ingang komen overeen met een eerdere leak, toen de nieuwe S-telefoon nog S11 leek te gaan heten. In de One UI bèta-software was vorig jaar namelijk al info opgedoken van een 120Hz optie.

De leaks van vandaag lijken te bevestigen dat je als toekomstig Galaxy S20 Plus-gebruiker de keuze hebt uit 60Hz en 120Hz. De informatie is afkomstig van Max Weinbach van XDA Developers. Hij is in het bezit van fotografisch bewijs dat iemand bezig is geweest met een van de S20 Plus handsets. Wellicht dat het al gaat om het uiteindelijke product.

(Image credit: XDA Developers / Max Weinbach)

De ververssnelheid van 120Hz is een welkome vernieuwing in het smartphonelandschap. De maximale resolutie is echter beperkt in deze modus tot Full HD+. Dat is jammer, want het lange display (20:9) heeft een maximale WQHD+-resolutie van 3200 bij 1440 pixels. In de best mogelijke resolutie is de ververssnelheid beperkt tot 60 frames per seconde.

Voor de meeste gebruikers zal dat niet meteen problematisch hoeven; de resolutie van Galaxy-smartphones staat standaard op Full HD+ om energie te besparen. In het instellingenmenu is het mogelijk om de QHD+-resolutie te selecteren. We betwijfelen of velen het verschil in resolutie echt zullen zien.

Naast Samsung heeft ook OnePlus eerder deze week onthuld dat de fabrikant bezig is met het ontwikkelen van 120Hz-displays. In 2019 heeft OnePlus al telefoons op de markt gezet met een relatief hoge ververssnelheid van 90Hz, waaronder de OnePlus 7T en OnePlus 7T Pro. Er gaan geruchten dat ook Apple meegaat met de 120Hz trend en de iPhone 12 uitrust met deze displaytechnologie.

Galaxy S20 Plus zonder koptelefooningang

In de leak van XDA vinden we ook nog een video terug waarin we de Galaxy S20 Plus zien.

Deze korte video toont de rechthoekige camera-opzet waar al maanden over gesproken wordt. Ook wordt duidelijk dat Samsung definitief afscheid lijkt te hebben genomen van de koptelefooningang in haar vlaggenschepen; in de video is nergens de 3,5mm ingang te spotten.

Het uitsluiten van de koptelefooningang betekent dat Samsung voor de zoveelste keer meegaat in een trend waar het eerder nog de concurrentie (lees: Apple) belachelijk mee maakte. Ten tijde van de Note 10 en Note 10 Plus meldden woordvoerder dat het weglaten van de 3,5mm ingang ervoor zorgt dat beide apparaten 100mAh meer in hun mars hebben, en allebei betere haptische feedback hebben.

Of het echt een high-end telefoon is, daar kun je over twijfelen. De Galaxy Note 10 Lite heeft als enige Note 10-telefoon echter wel nog een koptelefooningang. Waarom dat is? Geen idee. In onze Galaxy Note 10 Lite preview lees je er meer over.