Samsung-evenement 17 maart: dit zijn onze verwachtingen

Samsung heeft de Samsung Galaxy S22-reeks recent onthuld, evenals de Galaxy Tab S8-serie. De Zuid-Koreaanse fabrikant is echter nog niet klaar, aangezien er op 17 maart een nieuwe aankondiging staat gepland.

Het bedrijf heeft niet bekendgemaakt wat we kunnen verwachten, maar Samsung heeft wel een teaser onthuld waarin te zien is dat het om een Galaxy A-evenement gaat. Verwacht dus modellen in de middenklasse.

Welke toestellen we precies mogen verwachten, moet nog blijken. Wel kunnen we een goede gok doen. We denken dat de drie smartphones hieronder een goede kans maken om onthuld te worden.

Samsung Galaxy A53

Een gelekte afbeelding van de Samsung Galaxy A53. (Image credit: kupujemprodajem.com)

We weten dat de Samsung Galaxy A53 binnenkort verschijnt, aangezien de smartphone al te koop is in verschillende landen, hoewel het toestel nog niet is aangekondigd.

Het is niet duidelijk hoe breed het product verkrijgbaar is op deze locaties, maar dat het al verkocht wordt, toont aan dat het toestel af is en wordt verscheept naar winkels. Een officiële lancering moet dus aanstaande zijn. 17 maart klinkt als een goede gok. De voorganger, de Samsung Galaxy A52, werd bovendien ook onthuld op datum een jaar geleden.

De Samsung Galaxy A53 beschikt over een 6,52 inch-display, een Exynos 1200-chipset, 8GB RAM-geheugen, 128GB opslag, een batterij van 4.500mAh, 5G en een viervoudige camera met een 64MP-hoofdsensor, een 12MP-groothoeklens, een 5MP-dieptesensor en een 5MP-macrolens.

Samsung Galaxy A73

Een gelekte afbeelding van de Samsung Galaxy A73. (Image credit: 91Mobiles)

De Samsung Galaxy A73 maakt hoogstwaarschijnlijk ook zijn opwachting op 17 maart. De Galaxy A72 werd vorig jaar namelijk ook op die dag gelekt.

We weten van leaks dat de smartphone waarschijnlijk over een viervoudige camera beschikt, met een 64MP-hoofdcamera, een 12MP-groothoeklens, een 5MP-macrolens en een 5MP-dieptesensor. Ook is er naar verluidt een 32MP-selfiecamera. De Galaxy A73 draait mogelijk op een middenklasse Snapdragon 778G-chipset.

Samsung Galaxy A33

Een gelekte afbeelding van de Samsung Galaxy A33. (Image credit: WinFuture)

Als laatste zien we mogelijk de Samsung Galaxy A33 opduiken op 17 maart. We zijn echter iets minder zeker over dit toestel.

We verwachten de A33 binnenkort, aangezien er veel over gelekt en gesproken is, maar zijn voorganger, de Galaxy A32, verscheen in januari 2021, wat niet in lijn ligt met de releasedata van de andere twee toestellen in deze lijst.

Hoewel de Galaxy A33 dus een beetje overtijd is, is er nog altijd een goede kans dat het toestel opduikt tijdens het event op 17 maart.

Gebaseerd op leaks beschikt het toestel over een 6,4 inch OLED-scherm (1.080 x 2.400 pixels) met een beeldverversing van 90Hz. Er is daarnaast mogelijk een Exynos 1200-chipset aan boord, alsook minstens 6GB RAM-geheugen en minstens 128GB aan opslag. Daarnaast is er een 5.000mAh-batterij aanwezig, evenals een viervoudige camera.