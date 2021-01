Samsung: smartphones steeds minder vaak met oplader geleverd

Een van de veranderingen die Samsung heeft doorgevoerd voor de Samsung Galaxy S21 was geen toevoeging, maar eerder een verlies. Het levert geen opladers of oortjes mee in de doos, en het bedrijf heeft net bevestigd dat deze zet zich niet enkel zal beperken tot de Galaxy S21-reeks.

In een Q&A-post op de perspagina van de mobiele toestellen van het bedrijf zei Patrick Chomet, uitvoerend vice-president en hoofd van het Customer Experience Office bij Samsung, het volgende:

"We geloven dat de graduele verwijdering van opladers en oortjes uit onze toestelverpakkingen kan helpen bij het aanpakken van duurzame consumptie-problemen en druk verwijdert bij consumenten die steeds onnodige oplaad-accessoires krijgen bij nieuwe toestellen."

Een graduele verandering

Dit doet ons vermoeden dat het uiteindelijke doel is om geen opladers of oortjes meer te voorzien bij smartphones van Samsung, of elk ander relevante toestel van het bedrijf. De vermelding dat het om een 'graduele verwijdering' gaat, suggereert dat het geen plotse aanpassing wordt.

In andere woorden, enkele toekomstige smartphones van Samsung zullen waarschijnlijk nog een of beide van de accessoires in de doos meekrijgen, maar andere niet. Na verloop van tijd zal de praktijk iets minder gebruikelijk worden.

Samsung heeft ook redenen gegeven voor het verwijderen. Het bedrijf legt uit dat veel gebruikers hun oude accessoires hergebruiken, en dat het een meer ecologisch duurzame oplossing is om geen oplader en oortjes te voorzien. Samsung zegt ook dat het sinds 2017 gestandaardiseerde USB-C-opladers toevoegt, wat wil zeggen dat oudere opladers nog steeds zullen werken op nieuwere Samsung Galaxy-toestellen.

We kunnen voorlopig enkel speculeren welke aankomende smartphones met of zonder opladers en oortjes zullen verschijnen. Het ziet er echter vrij waarschijnlijk uit dat ook de Samsung Galaxy S22-reeks niet van de accessoires vergezeld zal zijn, aangezien het bij de Galaxy S21 al niet het geval is.

Via Phone Arena