Realme 8 krijgt een 108MP hoofdcamera

Enkel Samsung, Motorola en Xiaomi hebben tot nu toe een 108MP camerasensor gebruikt in hun smartphones. Realme heeft nu aangekondigd dat het ook gebruik gaat maken van de hoge camerakwaliteit in haar smartphones. Het komt namelijk in de Realme 8-reeks.

De aankondiging vond plaats bij het 'Camera Innovation Event' wat werd gehost door Realme op dinsdag 2 maart. De 108MP sensor die wordt gebruikt, is Samsungs HM2-sensor, die overigens niet hetzelfde is als de sensor in de Samsung Galaxy S20 Ultra. Het is ook niet dezelfde als die van de Xiaomi Mi 10 of Mi 11.

Deze sensor is iets nieuwer. Het grootste voordeel dat het heeft over de HMX en HM1 is dat het video kan opnemen in een hogere resolutie. De HM2-sensor van de Samsung Galaxy S21 Ultra is overigens nog wel beter. Deze kan dezelfde hogere resolutie aan, maar heeft een betere framerate en verwerkt 12-bit kleuren, in plaats van de 10-bit uit de andere 108MP sensoren.

Wordt dit de beste camerasmartphone?

De titel van 'smartphone met beste camera' verdient een toestel niet zomaar. Er zal dus meer benodigd zijn dan enkel een goede hoofdcamera om de Realme 8 in de lijst op te nemen. De telelens, groothoeklens en selfiecamera zijn natuurlijk ook erg belangrijk.

Een camera met hoge specs kan erg goed zijn, maar dit is in lang niet alle gevallen zo. Er kunnen namelijk ook gedimde en minder levendige beelden uit voortkomen. We zullen dus moeten afwachten om te zien hoe het zal werken.

Realme heeft al wat kiekjes gedeeld die gemaakt zijn met de Realme 8 Pro, maar het is niet geheel duidelijk of deze door de 108MP hoofdcamera zijn gemaakt.

Het bedrijf benoemt ook wat nieuwe modi: een 'tilt-shift time-lapse' modus, een 'starry-sky' modus en verschillende portretopties. Ook zal er 3x zoom aanwezig zijn.

We kunnen niets anders doen dan afwachten om te zien of de camerakwaliteiten van de Realme 8 die van de iPhone 12 Pro, Huawei P40 Pro en Samsung Galaxy S21 Ultra kan evenaren.