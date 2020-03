PS5 games zullen even snel laden "als een serie op Netflix"

De ontwikkeling van de PS5 is de afgelopen jaren grotendeels achter gesloten deuren gebleven, maar het blijkt dat ten minste één bron bij Sony de next-gen console met Netflix vergelijkt wanneer hij de console pitcht bij game-ontwikkelaars.

Kotaku-nieuwsredacteur Jason Schreier plaatste op de forumsite Resetera de opmerking: "Ik heb een aantal fascinerende dingen gehoord over het besturingssysteem van de PS5 waaronder een van de pitches voor ontwikkelaars die als volgt gaat: "het spelen van een PS5-game zou net zo makkelijk moeten zijn als Netflix".

"Ze willen de spelers het gevoel geven dat ze het spel onmiddellijk kunnen laden en precies weten hoeveel tijd een bepaalde activiteit hen zal kosten. Ze willen dat mensen zich meer geneigd voelen om voor kortere periodes te spelen in plaats van alleen de console aan te zetten als ze een paar uur de tijd hebben".

Netflix is een opmerkelijke vergelijking, al was het maar omdat de streamingdienst heeft verklaard dat de echte concurrentie voor videostreaming ligt bij games zoals Fortnite.

Het lijkt duidelijk dat snel toegankelijke content net zo cruciaal zal zijn als het aanbieden van kwalitatieve content in de volgende generatie consoles. Dat zien we ook in de toename van de interesse rond gamestreaming, waarbij PS Now, Google Stadia en Nvidia GeForce Now de afgelopen jaren zijn ontstaan als alternatief voor het aankopen van games.

Sneller!

De PS5 lijkt een heleboel functies te krijgen die we verwachten in next-gen gaming, en de verbeterde laadsnelheden zijn een grote sprong voorwaarts.

We hebben al veel gehoord over de SSD (solid state drive) in een recente stream rond de PS5-specificaties, waardoor de hardware sneller informatie kan vinden en laden vanaf elke plek op de schijf.

Het wordt steeds noodzakelijker om snel te kunnen spelen in onze hogesnelheidsmaatschappij. En de potentiële mogelijkheid van de PS5 om enorme videogamewerelden te laden met een hogere snelheid dan de PS4 is iets waar we niet over zullen klagen.

Via PushSquare