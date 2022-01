‘PS5-remake The Last of Us verschijnt dit jaar’

De PS5-remake van The Last of Us lijkt bijna klaar te zijn en verschijnt mogelijk later dit jaar, volgens tipgever Tom Henderson. Hij claimt dit te hebben vernomen van meerdere bronnen. Volgens de geruchten is de game ‘bijna af’. Dit wordt onderschreven door VGC.

Wanneer de remake uitkomt, is nog niet bekend. Waarschijnlijk verschijnt hij in de tweede helft van 2022.

Henderson suggereert dat er ook een ‘Director’s Cut’-versie onderweg is van The Last of Us 2. Ontwikkelaar Naughty Dog en uitgever Sony hebben echter nog geen melding gemaakt van deze game.

Analyse: geloofwaardige geruchten

Ondanks dat dit slechts geruchten zijn, zijn ze wel geloofwaardig. Bloomberg claimde vorig jaar al dat een PS5-remake van The Last of Us in ontwikkeling is. Een mogelijke releasedatum werd niet genoemd. Volgens het artikel lag de ontwikkeling van de game oorspronkelijk bij de Visual Arts Service Group van Sony. Echter heeft Naughty Dog de productie overgenomen na de release van The Last of Us 2.

Bij CES 2022 vertelde Neil Druckmann, CEO van Naughty Dog, dat het bedrijf meerdere projecten in ontwikkeling heeft. Mogelijk was dit een verwijzing naar de PS5-remake en de Director’s Cut.

Ondanks dat The Last of Us al een remake heeft gehad, van de PS3 naar de PS4, is het niet onwaarschijnlijk dat er nog een versie aankomt. Vooral gezien de status van de game. Ook komt er een tv-serie gebaseerd op The Last of Us uit. Waarschijnlijk proberen Sony en Naughty Dog de hype omtrent de games zo lang mogelijk in leven te houden.