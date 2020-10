PS4-update leidt tot grote problemen

Sony rolde gisteren de 8.00-update voor de PlayStation 4 uit, maar dat gebeurde niet zonder slag of stoot. Veel gebruikers van de PS4 worden geplaagd met foutmeldingen.

De foutmeldingen die gebruikers te zien krijgen houden algemene stabiliteitsproblemen en nieuwe foutcodes in, zoals WS-44369-6.



Ook zou voor het grootste deel van de gebruikers de Friends List niet meer toegankelijk zijn. Verder zijn er meldingen gemaakt van problemen met de Party Chat, en gebruikers zouden elkaar hebben aangespoord om de update niet te downloaden tot er een oplossing wordt voorzien. Zonder te updaten heb je echter geen toegang tot de online functionaliteiten van de PlayStation.

Ongelegen voor de PS5

Met deze gloednieuwe systeemupdate wil Sony belangrijke veranderingen doorvoeren. Zo wil de update het Party- en Messagesysteem samenbrengen, nieuwe avatars toevoegen om profielen mee aan te passen, de optie om alle microfoons uit te schakelen vanuit het snelmenu en de Remote Play-app updaten. Ook willen ze meer controle voor ouders inwerken en het tweestapsverificatieproces verbeteren.

Veel van deze aanpassingen zijn ook met de release van de PS5 in het achterhoofd toegepast. Nu we nog een maand te gaan hebben tot de lancering van de console, komen deze problemen dan ook ongelegen. Of dit een effect zal hebben op de verkoop van de PS5 is voorlopig nog onduidelijk.

Sony heeft in een bericht laten weten dat het op de hoogte is van de problemen en een onderzoek is gestart. We hopen jullie dan ook van meer nieuws te kunnen voorzien van zodra Sony een patch of oplossing voorziet.