PS4 Remote Play nu beschikbaar voor Android

Geef je de voorkeur aan het spelen van je PlayStation 4 games op een kleiner scherm? Dan heb je er vanaf vandaag een nieuwe optie bij.

Zowel de PS4 Remote Play- als de PS4 Second Screen-applicatie zijn officieel uitgerold naar de Google Play Store. Ben je in het bezit van deze applicaties, dan kun je PS4 games naar je smartphone casten via Wi-Fi of een LAN-kabel én je PlayStation 4 bedienen via je smartphone. Een voorwaarde is dat je Android-telefoon minstens op Android 5.0 draait.

Naast de benodigde applicatie is het tevens van belang om je PlayStation 4 te updaten naar firmwareversie 7.00. Deze softwareversie is deze week uitgebracht. Eerder versies ondersteunen Remote Play enkel en alleen op Sony smartphones.

Gebruikers van iOS kunnen al vanaf maart 2019 aan de slag met Remote Play, mits zij in het bezit zijn van een iPhone 7 of nieuwer, of een 2018 iPad of nieuwer. De nieuwste firmware-update zorgt er ook voor dat je de schermoriëntatie kunt vergrendelen. Windows- en Mac-gebruikers kunnen sinds 2016 al Remote Play gebruiken.

In een eerdere blogpost maakte Sony al bekend dat gebruikers van Android 10, iOS 13, iPadOS 13, en macOS Catalina binnenkort de DualShock 4 draadloos kunnen gebruiken via bluetooth op hun toestellen.

Hevige concurrentie

Aangezien smartphones steeds grotere, scherpere displays krijgen, en de prestatiekracht ook met het jaar beter wordt, is het niet zo gek gedacht van Sony om de Remote Play-functie aan te bieden op het Android-platform.

Sony krijgt echter hevige concurrentie van diensten die spelers niet vereisen om eerst een dure console in huis te halen.

Met de lancering van Apple Arcade is het gemakkelijk en betaalbaar spelen geblazen voor iOS-gebruikers. Google lanceerde niet geheel toevallig enkele dagen later Google Play Pass, een abonnementsdienst met een vergelijkbare functie.

PS4 Remote Play zorgt ervoor dat je grote AAA-titels als God of War kunt spelen, terwijl Apple Arcade uiteraard kleinere spellen aanbiedt. Desalniettemin zal Sony aan de slag moeten om de smartphone-gamer aan zich te binden.