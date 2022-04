PS Plus Premium retro-games: leak onthult mogelijke titels

Update 29 april

Redditor the_andshrew heeft afbeeldingen van items en ID's gevonden voor nog twee extra games in de backend van de PlayStation Store. Deze zijn van Worms World Party en Worms Armageddon.

We kunnen deze turn-based shooters later dit jaar in de PS Plus Premium-retrobibliotheek terugvinden.

Oorspronkelijk artikel

Verschillende PlayStation-klassiekers die later dit jaar aan het Premium-niveau van PlayStation Plus worden toegevoegd zijn gelekt. Hierdoor krijgen we zicht op het aanbod dat de nieuwe service met zich meebrengt.

Items voor drie PlayStation-games zijn gevonden in de backend van de PlayStation Store. Deze werden gespot door Redditor the_andshrew en bevatten coverafbeeldingen voor PS1's Tekken 2, PS1-puzzelgame Mr Driller en arcade-style PSP-racegame Ridge Racer 2.

Met de lancering van het vernieuwde PlayStation Plus later dit jaar komt er een nieuw niveau, Premium. Deze geeft abonnees toegang tot een bibliotheek met PS1-, PS2-, PS3- en PSP-games. De items lijken gelinkt te zijn aan de service, wat hint op een toevoeging van deze drie games aan de Premium-retrocatalogus.

Alhoewel deze leak slechts drie van de in totaal 340 games onthult die in de retrocollectie zitten, geeft het ons een goede indicatie wat voor soort games we kunnen verwachten in de Premium-catalogus.

Tekken 2 is een echte PlayStation 2-klassieker gevuld met nostalgie voor veel PlayStation-fans. Mr Driller is daarentegen een wat minder bekende, kindvriendelijke titel terwijl Ridge Racer 2 een ietwat cult-achtige fanbase heeft sinds de game 15 jaar geleden op de PSP verscheen. Al met al een redelijk gevarieerde mix met genoeg keuze voor elke speler. Dat belooft nog wat als dit een indicatie is wat we van de Premium-catalogus kunnen verwachten.

(Image credit: Bandai Namco)

Dagenlang retro-games spelen

Het duurt echter nog wel even voor we de games kunnen spelen. Het vernieuwde PlayStation Plus wordt later dit jaar gelanceerd. Azië, met Japan uitgezonderd, ontvangt de service op 23 mei. Japan volgt vervolgens met een release op 1 juni en Amerika mag 13 juni aan de slag. Hier in Europa moeten we nog even geduld hebben: 22 juni ontvangen wij de nieuwe service.

De service heeft drie niveaus waaruit gekozen kan worden. PS Plus Essential biedt dezelfde voordelen die de huidige PlayStation Plus-versie al kent. Deze biedt twee maandelijks downloadbare games en toegang tot online multiplayer. PS Plus Extra breidt dit pakket vervolgens uit zodat het een Xbox Game Pass-rivaal wordt: een collectie van 400 PS4- en PS5-titels om te downloaden en te spelen.

PS Plus Premium is het hoogste niveau en laat je de PS Plus bibliotheek via de cloud streamen. Ook wordt er dus een hele collectie aan retro PlayStation-games toegevoegd.

Zoals met elke leak: neem het met een korreltje zout. Alhoewel Reddit-gebruiker the_andshrew vaker in de backend van computersystemen rommelt, is het het beste om niet te enthousiast te worden over het lekken van deze specifieke titels. In ieder geval niet totdat Sony het aanbod van de PS Plus-retrobibliotheek officieel onthult.