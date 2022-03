Prijs GTA V-remaster PS5 en Xbox Series X online gespot

De prijs van de GTA 5-remaster voor Xbox Series X/S is online gespot. We hebben eindelijk een idee over hoeveel de game gaat kosten.

Een vermelding van de Xbox Series X/S-versie van GTA 5 is gevonden op de officiële Australische Xbox Store door bekende tipgever Wario64. De game kent een adviesprijs 59,95 Australische dollar, wat vertaalt naar ongeveer 40 euro. Op dit moment is het spel zelfs afgeprijsd, waardoor het bedrag is gedaald naar 29,97 Australische dollar, zo’n 20 euro.

Ondertussen kun je ook enkel de multiplayermodus van de game aanschaffen voor 30,95 Australische dollar (ongeveer 21 euro). Ook daarvan is de prijs tijdelijk gehalveerd.

Volgens de pagina duurt de kortingsactie tot en met 14 juni 2022. Dus je hebt ruim de tijd om de games aan te schaffen na de release op 15 maart.

In aanloop naar de releasedatum heeft Rockstar meer details prijsgegeven over de remaster, waaronder de grafische opties voor de PS5 en Xbox Series X/S-versies. Je kunt uit drie modi kiezen. Fidelity-modus zorgt voor 4K resolutie en 30fps. Als je geen behoefte hebt aan dynamische belichting kun je ook voor de Performance-optie kiezen, deze haalt ray tracing weg en verhoogt de fps naar 60. Tot slot is er nog Performance RT, een hybride modus die het beste van beide opties gebruikt.

Analyse: een eerlijke prijs?

(Image credit: Take-Two Interactive / Rockstar Games)

Aangezien GTA 5 bijna tien jaar geleden werd uitgebracht en al een next-gen-versie voor de PS4 en Xbox One heeft gekregen, verwachten we dat deze nieuwste remaster met een gezonde prijsverlaging wordt uitgebracht. Ongeveer 20 euro lijkt een passende prijs, al moet je het spel dan wel vóór juni bemachtigen. Daarna verdubbelt het bedrag en is het een minder aantrekkelijke optie.

Grafische verbeteringen, snellere laadtijden en alle andere voordelen van de nieuwste hardware zullen velen overtuigen om opnieuw de portemonnee open te trekken voor de bekende openwereldshooter van Rockstar. Vooral voor PS5-gebruikers is het een interessant aanbod, vanwege de haptische feedback van de DualSense-controller en meeslepende 3D-audio.

Echter zal niet iedereen dit als een goede deal zien. CD Projekt Red heeft onlangs de next-gen upgrade van Cyberpunk 2077 gratis uitgebracht voor alle spelers die de game momenteel op PS4 en Xbox One bezitten, waardoor de prijs van deze GTA 5-remaster moeilijker te verdedigen is. Al heeft Cyberpunk 2077 wel een controversiële lancering gehad. Velen zien de next-gen versie als de echte game. Verwacht niet dat veel andere ontwikkelaars het voorbeeld van CD Projekt Red gaan volgen door gratis remasters weg te geven.

PS5-spelers hebben geluk. Zij kunnen GTA V Online, de multiplayermodus van de game, gratis claimen als ze de game bezitten op PS4. Dit kan tot drie maanden na de lancering in maart. Xbox-spelers hebben echter niet zo veel geluk en moeten de titel wel aanschaffen.