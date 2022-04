Pokémon Scarlet en Violet: Dit weten wij tot nu toe

Pokémon Scarlet en Violet zijn de volgende grote Pokémon games, die naar verwachting eind 2022 op de Nintendo Switch verschijnen.

Met de spin-off Pokémon Legends: Arceus om 2022 in te luiden, is het een mooie afsluiter van dit jaar om aan de slag te gaan met deze nieuwe titel. Daardoor lijkt het misschien alsof we iets eerder dan verwacht in Gen 9 springen, maar dat wil niet zeggen dat Pokémon Scarlet en Violet niet zullen proberen de serie vooruit te helpen. Sterker nog: ze zullen dankbaar voortbouwen op de open-wereld-ontwikkelingen van Pokémon Sword en Shield en Pokémon Legends: Arceus om de eerste volledig open-wereldtitels van de serie te worden.

Volgens de officiële website van Pokémon Scarlet en Violet zet de serie met deze releases "een nieuwe evolutionaire stap, waarin je in een royaal vormgegeven open wereld vrij kunt verkennen. Verschillende steden gaan naadloos over in de wildernis zonder grenzen. Je zult in staat zijn om de Pokémon te zien in de lucht, in de zeeën, in de bossen, op straat: overal! Je zult de ware potentie van de Pokémon-serie kunnen ervaren, nu in een open-wereldgame.”

Het ziet er tot nu toe veelbelovend uit, maar er is nog onduidelijk over Pokémon Scarlet en Violet. Lees hieronder het laatste nieuws en geruchten die wij voor je hebben verzameld.

Pokémon Scarlet en Violet: in het kort

Wat is het? De volgende titel in de Pokémon serie

De volgende titel in de Pokémon serie Wanneer komt het uit? Eind 2022

Eind 2022 Op welke platformen kun je hem spelen? Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, en Nintendo Switch OLED

Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, en Nintendo Switch OLED Waar speelt het zich af? Een nieuwe, onaangekondigde regio.

Pokémon Scarlet en Violet releasedatum

(Image credit: The Pokemon Company)

Hoewel we de exacte releasedatum van Pokémon Scarlet en Violet nog niet weten, hebben we wel een tijdvak gekregen. Als onderdeel van de officiële aankondiging heeft The Pokémon Company bevestigd dat de games eind 2022 uitkomen. Dat betekent dat ze de games pas op zijn vroegst in augustus zullen uitbrengen.

Dit is best een verrassing, vooral omdat dat spelers nog steeds Pokémon Legends: Arceus spelen, dat in januari van dit jaar uitkwam. In 2022 zullen er dus twee grote Pokémon-spellen verschijnen, hoewel sommigen Arceus als een spin-off beschouwen.

Het is duidelijk dat de twee games van elkaar zullen verschillen, waarbij Legends: Arceus een meer experimentele kijk op Pokémon liet zien. Scarlet en Violet zal meer lijken op de klassieke Pokémon-spellen. Verwacht dan ook nieuwe gymleiders om tegen te strijden, een ontdekkingsreis van stad naar stad en proberen de beste trainer in de regio te worden.

Pokémon Scarlet en Violet trailers

(Image credit: The Pokemon Company)

Pokémon Scarlet en Pokémon Violet aankondigingstrailer

De aankondigingstrailer voor Pokémon Scarlet en Violet werd onthuld op Pokémon Day, 27 februari 2022. In de trailer zagen we een glimp van de nieuwe, naamloze regio, maar ook van enkele Pokémon die erin wonen.

We kunnen Pokémon vrij over de wereld zien zwerven, door enkele van de verschillende biomen die de regio biedt, zoals graslanden, moeraslanden, stadsgezichten, woestijnen en stranden. Het is duidelijk dat spelers veel afwisseling zullen ervaren wanneer ze Pokémon vangen.

Naast het zien van een glimp van de regio, krijgen spelers hun eerste glimp van de nieuwe Gen 9-starters: Fuecoco, Sprigatito en Quaxly.

Pokémon Scarlet en Violet starters

(Image credit: The Pokemon Company)

De discussie over welke starter-Pokémon het beste is, is al begonnen. We hebben onze eerste blik op de nieuwe metgezellen gekregen en zoals altijd zijn de beginnende Pokémon-typen die spelers kunnen selecteren Gras, Vuur en Water.

De Gras-type starter heet Sprigatito, een aandachtzoekende Grass Cat Pokémon met de vaardigheid Overgrow. Met die vaardigheid actief, worden alle Grass-type aanvallen met 50% versterkt als een vijandige Pokémon nog een derde van zijn gezondheid over heeft.

De Vuur-type starter heet Fuecoco, een relaxte Fire Croc Pokémon die de Blaze-vaardigheid kent. Ook hierbij worden vuuraanvallen met 50% versterkt als een vijandige Pokémon nog een derde van zijn gezondheid over heeft.

De Water-type starter heet Quaxly, een serieuze en opgeruimde Duckling Pokémon die de Torrent-vaardigheid kent. Hoe verrassend: ook met deze vaardigheid worden watertype aanvallen met 50% verhoogd als een vijandige Pokémon nog een derde van zijn gezondheid over heeft.

Er is nog niets gemeld over evoluties voor deze starters, maar we kunnen er vrij zeker van zijn dat elke starter twee evoluties zal hebben. Zo gaat het al sinds de eerste game in Pokémon!

Pokémon Scarlet en Violet nieuws en geruchten

(Image credit: The Pokemon Company)

Pokémon Scarlet en Violet komen later dit jaar

Pokémon Scarlet en Violet is de volgende nieuwe grote titel uit de franchise en komt eind dit jaar naar de Nintendo Switch.

Tijdens de Pokémon Presents in februari werd bekendgemaakt dat de negende generatie uit deze serie Scarlet en Violet zal heten. Ook werden drie nieuwe starter-Pokémon bekendgemaakt en een nieuwe regio om te ontdekken in een open wereld. De game wordt ontwikkeld door Game Freak, dezelfde studio die Pokémon Legends: Arceus ontwikkelde.

Nintendo positioneert Pokémon Scarlet en Violet als een grote sprong voorwaarts in de Pokémon-series. Ze omschrijven het als een “nieuwe evolutionaire stap” die je in staat stelt “een uitgebreide open wereld te verkennen.”

Steden zullen “naadloos overgaan in de wildernis, zonder duidelijke grenzen”, en je krijgt “Pokémon uit de regio te zien in de lucht, in de zee, in de bossen en zelfs op de straten.”