Pokémon Scarlet en Violet: mogelijk snel meer details

Nintendo lijkt zich klaar te maken om meer details vrij te geven over Pokémon Scarlet en Violet. Het heeft een nieuwe webpagina afgewerkt waar je je kan inschrijven als je interesse hebt in de aankomende games.

De pagina bevat momenteel nog niet veel informatie, maar je kan al wel jouw e-mailadres op de Pokémon Scarlet en Violet-mailinglijst plaatsen. Zo ben je zeker van de laatste nieuwtjes over de spellen.

"Voeg hieronder jouw e-mail in om jouw interesse in Pokémon Scarlet en Pokémon Violet te noteren en e-mails te ontvangen over pre-orders en product-nieuws voor Pokémon Scarlet en Pokémon Violet", zo meldt de officiële website van Nintendo.

Het bevestigt ook dat het volgende spel in de Pokémon-reeks een open-world avontuur wordt dat later dit jaar verschijnt.

Wat zal Nintendo allemaal onthullen?

Niet lang na de release van Pokémon Legends: Arceus kondigde het bedrijf de komst van Pokémon Scarlet en Violet aan. Wat het spel juist inhoudt, is nog een beetje een raadsel. De game wordt al wel aangekondigd als een 'nieuwe evolutionaire stap' die de negende generatie van kleine monsters brengt.

Het belooft een samenkomst te worden van de vloeiende open-world gameplay van Arceus en de meer vertrouwde elementen van eerdere Pokémon-games. Je zal 'vrij in een rijkelijke open wereld' kunnen verkennen. Dat houdt dus een naadloze transitie tussen zowel dorpjes als de wildernis in. Je zal dus geen laadschermen te zien krijgen bij elk nieuw gebied, waardoor het verkennen van de wereld even vloeiend zal aanvoelen als bij andere sandbox-games.

Hoe dat zich in het spel vertaalt, wordt nog afwachten. We verwachten dat de focus op een open wereld steeds belangrijker wordt voor de franchise. Fans zullen uitkijken naar meer informatie rond hoe de wereld en dorpen in elkaar overgaan, en hoe groot de wereld juist is.

Als we van de huidige informatie mogen uitgaan, dan lijkt die wereld vrij groot. In de aankondigingstrailer van Scarlet en Violet zagen we graslanden, moerassen, steden, woestijnen en tropische stranden, dus er zullen wel enkele biomes zijn die we als speler mogen verkennen.

We mochten reeds kennismaken met de drie nieuwe starters - Sprigatito, Quaxly en Fuecoco - en hun krachten, maar we hebben nog geen andere nieuwe monstertjes gezien uit de aankomende generatie. Elke generatie voegt doorgaans zo'n 100 nieuwe Pokémon toe, dus we gaan ervan uit dat Nintendo deze druppelsgewijs zal onthullen.

Natuurlijk wachten we ook nog steeds op een officiële releasedatum voor Pokémon Scarlet en Violet. Momenteel weten we enkel dat de game later in 2022 verschijnt, wat mogelijk augustus kan zijn. De lanceringsdatum voor Pokémon Legends: Arceus werd een goede vijf maanden voor de release van de game bekend gemaakt, dus het wordt enkel wachten op meer informatie van Nintendo.