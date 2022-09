'Pixel 7 Pro chip wordt trager dan de concurrentie'

Google heeft aangekondigd dat de Pixel 7 en Pixel 7 Pro smartphones in aantocht zijn, en heeft een datum van 6 oktober vastgesteld voor de grote onthulling. We weten echter nog maar weinig van deze telefoons. Dankzij een nieuwe gelekte benchmark komen we wellicht wat meer te weten.

De Android-ontwikkelaar Kuba Wojciechowski (opens in new tab) (via 9to5Google (opens in new tab)) ontdekte een Geekbench-vermelding voor de Pixel 7 Pro. De chipset in de aankomende telefoon zou een algemene prestatieboost van ongeveer 10 procent bieden ten opzichte van de Tensor-processors in de Pixel 6-serie. Grafische taken zouden ondertussen verbeteringen tot 20 procent kunnen zien.

Die grafische upgrade zou de Pixel 7-telefoons aanzienlijk beter moeten maken op het gebied van gaming en fotografie, maar dagelijks gebruik zal misschien niet zo snel aanvoelen. Neem deze informatie tot nu toe met een korreltje zout, want Geekbench-scores zijn vrij gemakkelijk te vervalsen.

Trager dan de competitie

Hoewel de chipset-upgrade in de Tensor 2 op papier misschien niet zo indrukwekkend is, stelt Wojciechowski dat de verbeteringen betekenen dat de Pixel 7 Pro (en Pixel 7) energiezuiniger zullen zijn. Dat betekent een langere batterijduur en betere prestaties.

Hoewel Wojciechowski toegeeft dat de tweede-gen Tensor-chip "veel langzamer is dan de concurrentie" in deze benchmarkscores, wijst hij erop dat "thermische oplossingen, software-optimalisatie en diverse componenten ook een grote rol spelen bij het leveren van goede gebruikerservaring en prestaties."

Op basis van deze informatie lijkt het ook alsof de Pixel 7 Pro 12GB RAM heeft, net als de Google Pixel 6 Pro daarvoor. Als we deze telefoons kunnen testen, kunnen we je precies laten weten hoe de prestaties zich verhouden tot de Pixels van vorig jaar.

Analyse: benchmarks zeggen niet alles

Hoewel benchmarks zeker nuttig kunnen zijn bij het meten van de ruwe prestaties van een telefoon, bootsen ze niet noodzakelijkerwijs na hoe consumenten hun telefoons dagelijks gebruiken. We maken ons daarom niet al te veel zorgen dat de Tensor 2-chipset op papier eruit ziet als een relatief kleine upgrade.

De nieuwe 4nm-processor levert meer computerkracht in een kleinere ruimte. Het zou beter kunnen presteren zonder teveel hitte te genereren in vergelijking met de 5nm chipset in de Pixel 6, Pixel 6 Pro en Pixel 6a.

Het lijkt er ook op dat Google de TPU (Tensor Processing Unit) op deze nieuwe chip een upgrade geeft. Dat betekent dat AI-gerelateerde taken, waaronder spraakherkenning en de Magic Eraser-tool voortaan beter draaien. Dat heeft mogelijk meer invloed op hoe de telefoon voelt.