Overwatch 2 bèta: releasedatum, karakters, maps en specs

De Overwatch 2 bèta is bijna hier, na twee jaar stilte als het gaat om content. Overwatch heeft sinds Echo in april 2020 toegevoegd werd geen grote updates meer gehad. Sindsdien was het wachten op het vervolg.

In plaats van wachten tot de PvE-kant van Overwatch 2 klaar is, laat Blizzard spelers de PvP-content uitproberen voor de game volledig uitgebracht wordt. De grote verandering in vergelijking met de eerste Overwatch is dat er nu 5v5 gespeeld wordt, in plaats van 6v6. Teams worden nu gemaakt met een tankspeler, twee damage- en twee support-spelers.

De Overwatch 2 bèta zit boordevol content. Daarom hebben we hier een verzameling met alle belangrijke informatie die je moet weten. Onderwerpen als de releasedatum, welke karakters worden herwerkt, welke nieuwe maps en helden we kunnen verwachten en wat voor game-modi er in zitten. Er valt een boel te ontdekken, dus hier is alles wat je moet weten over de Overwatch 2 PvP-bèta.

Overwatch 2: om met de deur in huis te vallen

Wat is het? Onze eerste kans om Overwatch 2 te spelen

Onze eerste kans om Overwatch 2 te spelen Wanneer kan ik het spelen? 26 april tot 17 mei

26 april tot 17 mei Waarop kan ik de bèta spelen? De eerste fase van de bèta is alleen op pc

Overwatch 2 bèta: releasedatum en platforms

(Image credit: Blizzard)

De Overwatch 2 bèta is op 26 april live gegaan. Omdat het een gesloten bèta is, kan je alleen meedoen als je bent uitgenodigd. Toch denken we dat een flink aantal mensen zijn toegelaten om genoeg spelers online te hebben.

Hoelang draait de Overwatch 2 bèta?

Blizzard geeft aan dat de Overwatch 2 bèta tot 17 mei loopt, maar dit is slechts de eerste van vele beta's. De ontwikkelaar heeft bevestigd dat er meer beta's onderweg zijn. Overwatch 2 verdwijnt dus maar even om vervolgens weer te verschijnen.

Bèta-testen zijn vaak kort en duren een week of korter. Met het testen van een bèta krijgen ontwikkelaars een kans om de servers te testen en te zien of deze het uithouden op de dag van de release. We verwachten echter dat de bèta's van Overwatch 2 langer doorgaan. De eerste Overwatch-game had uitgebreide alpha en bèta-periodes waarin Blizzard feedback ontving van spelers om de game te verbeteren. De eerste bèta van Overwatch liep van 27 oktober 2015 tot 21 januari 2016. De tweede bèta werd vervolgens van 9 februari 2016 tot 9 mei 2016 gedraaid. De game werd vervolgens op 24 mei uitgebracht.

Soortgelijke testperiodes zien we mogelijk ook terug bij Overwatch 2. We hopen dat spelers veel nieuwe content kunnen spelen in de aankomende maanden.

Is de Overwatch 2 bèta speelbaar op consoles?

Helaas is het voor console-spelers niet mogelijk om de Overwatch 2 bèta te spelen. De bèta is exclusief voor pc. Blizzard zegt wel in de officiële Overwatch 2 bèta FAQ dat de ''eerste gesloten bèta enkel op pc verkrijgbaar is, maar we hebben plannen om console-spelers bij toekomstige bèta's te betrekken''.

Overwatch 2 bèta: nieuwe game-modi

(Image credit: Blizzard Entertainment)

De Overwatch 2 PvP-bèta bevat een nieuwe game-modus genaamd Push. Alhoewel het voor het eerst is dat we Push kunnen spelen, werd deze al in 2019 onthuld.

De regels van Push zijn eenvoudig: het is simpel gezegd een omgekeerd touwtrekspel... met een robot. In het midden van de map is er een robot die T.W.O heet, welke je voor vecht om onder controle te krijgen. Als jouw team T.W.O onder controle heeft begint de machine een barricade richting de spawn-point van de tegenstander te duwen. Als zij de controle over de robot hebben, duwt deze de barricade naar jullie spawn-point.

Om T.W.O. te besturen moet je meer spelers in de nabije omtrek van de robot hebben dan de tegenstanders. Als je de controle verliest verplaatst de robot zich snel naar jouw barricade en duwt hij deze richting je spawn. Er zijn langs de route checkpoints die nieuwe spawn-points openen voor teams zodat deze sneller terug in de strijd keren.

Als je het voor elkaar krijgt om T.W.O de barricade van de tegenstander naar het eindpunt van de tegenstander te laten duwen win je direct (en andersom). In andere gevallen verliest het team waarvan de barricade het dichtstbij hun eindpunt is.

Als je deze modus in actie wilt zien is hier een showcase-wedstrijd van de Overwatch League-finale van vorig jaar.

Overwatch 2 bèta: karakters

(Image credit: Blizzard)

De Overwatch 2 bèta bevat alle 32 Overwatch-karakters en de nieuwe held Sojourn.

Echter heeft Blizzard, gezien Overwatch 2 aangepast wordt van 6v6 naar 5v5, elk karakter aangepast. Zo zijn hun damage, health regen en health pool aangepast. Blizzard heeft enkele helden compleet hernieuwd, waaronder Sombra, Doomfist, Bastion en Orisa.

Hier is een lijst met elke held die naar Overwacht 2 komt:

Ana

Ashe

Baptiste

Bastion

Brigitte

Cassidy

D.VA

Doomfist

Echo

Genji

Hanzo

Junkrat

Lucio

Mei

Mercy

Moira

Orisa

Pharah

Reaper

Reinhardt

Roadhog

Sigma

Sojurn

Soldier 76

Sombra

Symmetra

Torbjorn

Tracer

Widowmaker

Winston

Wrecking Ball

Zarya

Zenyatta

Overwatch 2 bèta: nieuwe karakters

(Image credit: Activision Blizzard)

Sojourn

Sojourn werd aangekondigd tijdens BlizzCon 2019. In de Overwatch 2 bèta maakt ze eindelijk haar debuut.

Sojourn is de eerste Canadese held in de game en is een van de oorspronkelijke leden van Overwatch voordat de groep werd ontbonden. Ze is een befaamde leider van de groep en wordt gekenmerkt als een opzichter in het Storm Rising Archives-event. Ze is nu klaar zich aan te sluiten bij het vernieuwde Overwatch en de strijd aan te gaan met Talon.

Blizzard heeft deze verhaaltrailer uitgebracht voor Sojourn voordat de bèta werd geopend:

Blizzard heeft ook Sojourn's vaardigheden uitgelegd, welke er tof uitzien met zowel veel mobility als damage.

Railgun (Primary Fire) – Afvuren van projectielen die energie genereren bij impact.

Afvuren van projectielen die energie genereren bij impact. Railgun (Secondary Fire) – Schot met hoge impact die opgeslagen energie verbruikt.

Schot met hoge impact die opgeslagen energie verbruikt. Power Slide – Slide over de grond die kan worden gecanceld naar een hoge sprong.

Slide over de grond die kan worden gecanceld naar een hoge sprong. Disruptor Shot – Lanceren van een energieschot dat langzamer maakt en damage doet aan vijanden die in range zijn.

Lanceren van een energieschot dat langzamer maakt en damage doet aan vijanden die in range zijn. Overclock (Ultimate) – Railgun-skills laden automatisch op voor een korte duur, geladen schoten doorboren vervolgens vijanden.

Zie het allemaal in actie in de nieuwste Sojourn gameplay-trailer.

Overwatch 2 bèta: herontwerpingen van karakters

Bastion

Bastion is altijd al een lastig karakter geweest om in Overwatch te balanceren. Zijn damage-potentie is gigantisch en wanneer hij tegen nieuwe spelers wordt ingezet maakt hij ze finaal af. Hij is echter vrijwel nutteloos in de hogere niveaus, waar spelers vaak voordeel halen uit zijn gebrek aan mobiliteit. Dat is geen beste plek voor een held, dus kijkt Blizzard opnieuw naar zijn design.

In zijn huidige herontwerp kan Bastion niet langer zichzelf repareren. Hij krijgt een andere afvuring: een granaat met een korte lont die tegen muren kan stuiteren en om hoeken heen voordat deze afgaat.

Bastion heeft nu een langzamere afvuring als hij schiet terwijl hij loopt. Hierdoor krijgt zijn hoofd-afvuring een precisiegevoel. In turret-modus kan Bastion nu rondlopen met verminderde snelheid, alhoewel dit een ability is met afkoeltijd. Deze kan dus niet altijd worden gebruikt.

Bastion heeft ook een nieuwe Ultimate, welke hem in artilleriemodus plaatst. In deze modus kun je kiezen uit drie secties van de map om te bombarderen.

Sombra

Sombra's herontwerp vermindert haar controle-capaciteiten maar maakt haar meer een offensieve held. Ze kan nu hacken terwijl ze in stealth zit (alhoewel ze kort onthuld wordt). Haar hack is minder langdurig, maar vijanden die gehackt worden, worden nu onthuld door muren heen en ontvangen meer damage.

Haar EMP elimineert geen schilden meer. In plaats daarvan brengt ze voor 40% aan schade toe aan health van vijanden. De nadelen van een hack worden wel nog steeds uitgedeeld aan getroffen slachtoffers. Deze aanpassingen maken Sobra een erg gevaarlijke held, waar je extra voorzichtig mee wil zijn.

Doomfist

(Image credit: Blizzard Entertainment)

Doomfist heeft de meeste drastische veranderingen doorgemaakt. Blizzard bevestigt dat hij verandert van een damage-rol naar een tank-rol. Wat nog niet is onthuld zijn zijn abilities en hoe hij als tank werkt.

GGRecon's bronnen melden dat zijn health is gestegen, maar zijn Rocket Punch-damage is verminderd. Ook laat zijn nieuwe ability Doomfist hem damage absorberen om zijn Rocket Punch-damage terug naar one-hit-potentie te brengen.

Er wordt verder bericht dat zijn Rising Uppercut en Seismic Slam nu een ability zijn. Deze begint met het in de lucht slaan van vijanden en ze dan naar de grond smijten voor een area-of-effect-damage.

Orisa

(Image credit: Blizzard Entertainment)

We hebben nog geen officiële berichtgeving over Orisa's aankomende herontwerp, maar GGRecon meldt dat al haar abilities worden gewijzigd, met uitzondering van Fortify. Ze heeft nu een speer, welke de kern is van haar nieuwe uitrusting. Energy Spear laat Orisa een speer gooien en een andere ability, Spear Spin, laat haar projectielen verwoesten, sneller bewegen en vijanden wegduwen.

Haar ultimate heet nu Terra Lance en trekt vijanden naar haar toe. Ze krijgt minder damage terwijl de ability zich oplaadt. Hoe langer deze wordt opgeladen, hoe meer damage dit toedient.

Overwatch 2 bèta: maps

(Image credit: Blizzard)

Net zoals de helden in Overwatch komen alle maps van de eerste game terug in de Overwatch 2 bèta, met uitzondering van de Assault-maps.

Assault maps zijn een probleem sinds de lancering van Overwatch. Ze kunnen snel escaleren en een zijde een gemakkelijke winst bieden, of erg moeilijk worden om checkpoints te laten pakken hoe langer de match duurt.

In deze eerste bèta heeft het ontwikkelteam in plaats daarvan ervoor gekozen om zich te focussen op Push. Deze modus bevat twee maps. Er zijn nog twee andere maps, zoals het op New York gebaseerde Midtown welke een Hybrid map is en Circuit Royal Escort, een map geïnspireerd door Monte Carlo.

Hieronder is een volledige lijst van alle maps die in de bèta zitten:

Control

Busan

Ilios

Lijiang Tower

Nepal

Oasis

Escort

Dorado

Havana

Junkertown

Rialto

Route 66

Watchpoint: Gibraltar

Circuit Royal

Hybrid

Blizzard World

Eichenwalde

Hollywood

King’s Row

Numbani

Midtown

Push

Toronto

Rome

Maps die niet terugkomen

Hanamura

Horizon Lunar Colony

Paris

Temple of Anubis

Volskaya Industries

Overwatch 2 Bèta: Specificaties

De eerste Overwatch 2 bèta is enkel voor pc. Dit betekent dat de gigantische groep consolegamers nog even moet wachten tot ze de game kunnen uitproberen. Het zou echter kunnen dat er een kans om te spelen is voor wie geen krachtige game-machine heeft.

In een post op de Battle.net website onthulde Blizzard de vereisten voor de PvP-bèta en deze zijn niet veeleisend. Zelfs de aanbevolen specificaties zijn bescheiden. De drempel voor de minimale vereisten is nog lager.

Als je een oudere pc hebt waarvan je overtuigd bent dat deze geen games aankan, is het nog de moeite waard om even de specificaties te bekijken. Ze verrassen wellicht nog.

Minimale vereisten

Besturingssysteem: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 64-bit

Processor: Intel Core i3 of AMD Phenom™ X3 8650

Grafische kaart: NVIDIA GeForce GTX 600-serie, AMD Radeon™ HD 7000-serie

RAM-geheugen: 6GB RAM

Opslag: 50GB beschikbaar

Aanbevolen vereisten