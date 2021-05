Oudere iPhones kunnen nieuwe iOS-update downloaden

De nieuwste update voor iPhones, iOS 14.5, wordt momenteel uitgerold voor alle nieuwere iPhones. Als je echter over een oudere smartphone van Apple beschikt, krijg je deze nieuwe software niet. Jouw oudere iPhone krijgt echter nog wel een update, namelijk in de vorm van iOS 12.5.3.

iOS 12.5.3 is beschikbaar als jouw iPhone geen iOS 13 of hoger kan krijgen, maar wel geschikt is voor iOS 12 (of een vergelijkbare iPadOS). Hieronder vallen de iPhone 5S, iPhone 6 en 6 Plus, iPad Mini 2, iPad Mini 3 en de originele iPad Air.

Verwacht geen gigantische iOS-update die jouw iPhone compleet zal veranderen. Het gaat voornamelijk om een beveiligingsupdate. Je zal dus niet kunnen genieten van iOS 14-functies zoals widgets of een app-bibliotheek. Het is wel belangrijk om jouw iPhone van een update te voorzien, zodat deze ook de komende tijd nog voorzien is van de laatste beveiligingsupdate.

Ondersteuning oudere iPhones

Er is doorgaans geen garantie dat iOS-updates naar oudere iPhones en iPads komen, maar het is goed om te weten dat Apple nog altijd aandacht besteedt aan oudere apparaten. Hoewel jouw iPhone misschien wat verouderd is, wil dit niet zeggen dat Apple je in de steek laat.

Als je nog geen overstap wil maken naar de iPhone 12 of de aankomende iPhone 13, kun je voorlopig nog vooruit met je oudere apparaat. Tenminste, op het gebied van deze nieuwe beveiligingsupdate.