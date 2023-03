Oppo onthult nieuwe budget telefoon: de Oppo A78 5G

Smartphones in het premium segment kosten tegenwoordig dikwijls meer dan 1.000 euro, maar je hoeft niet altijd voor een flagship te gaan. Oppo laat al jaren zien dat een nieuwe smartphone niet duur hoeft te zijn. Het bedrijf begint 2023 sterk met een budgettopper: de Oppo A78 5G.

Oppo A78 5G: wat zijn de specs?

De budget smartphones van Oppo zien er altijd strak uit en dat is hier ook het geval. De Oppo A78 5G heeft qua design heel wat weg van de Oppo A57s en Oppo A76. De smartphone heeft dezelfde, inmiddels kenmerkende, afwerking op de plastic achterkant waardoor die schittert in direct zonlicht.



De A78 5G weegt 188 gram en is beschikbaar in de kleuren Glowing Black en Glowing Blue.



De A78 5G heeft een 6,65 inch LCD-scherm met een lage resolutie van 1612 x 720 pixels. Zoals tegenwoordig normaal is bij budget telefoons heeft ook deze smartphone een verversingssnelheid van 90Hz, nog altijd 30Hz meer dan de iPhone 14.

Daarnaast beschikt de nieuwste smartphone in de Oppo-familie ook over de reguliere camera setup: een 50MP primaire camera, een secundaire 2MP camera op de voorkant voor 'portretten' en de gebruikelijke diepte/bokeh-effecten en een 8MP selfiecamera.



Volgens Oppo gebruikt de smartphone een software algoritme om de resolutie tot 108MP te verhogen, maar uit onze ervaringen doen deze AI-trucjes op deze smartphones vrij weinig.

(Image credit: Oppo)

De smartphone wordt aangedreven door een MediaTek Dimensity 700-chip en komt standaard met 4GB RAM en 128GB opslag. Je kan het geheugen uitbreiden met een externe microSD-kaart en het zal niemand verbazen dat deze telefoon ondersteuning heeft voor 5G.

Je hoeft niet bang te zijn dat de telefoon snel leeg is, want de A78 5G beschikt over een 5.000mAh batterij in combinatie met 33W snelladen. De telefoon draait op ColorOS 13, Oppo's eigen Android-skin, en komt met Flexdrip: een nieuwe functie om efficiënter te kunnen multitasken en tevens de slechtste naam voor een functie die wij ooit zijn tegengekomen.

De smartphone is vanaf vandaag verkrijgbaar op de website van Oppo (opens in new tab) en bij verschillende retailers. De Oppo A78 5G krijgt een adviesprijs van 295 euro.