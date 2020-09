Oppo lanceert als eerste eigen software-update voor smartphones op basis van Android 11

Chinese smartphones staan erom bekend niet geweldig te zijn op vlak van software-updates en dat geldt ook voor Oppo. Vorig jaar rond deze tijd lanceerde het de Oppo Reno 2 die nog Android 9 draaide, terwijl Android 10 al op sommige toestellen van andere fabrikanten beschikbaar was. De update naar Android 10 voor die smartphones zou daarnaast op zich laten wachten tot begin 2020. Dit jaar gaat Oppo voor een andere aanpak en lanceert het nu al ColorOS 11, de versie van zijn eigen besturingssysteem voor smartphones dat gebaseerd is op het zonet aangekondigde Android 11. Toch kan het nog even duren voor jouw Oppo-smartphone de update ontvangt.

Nauwe samenwerking met Google

Hoewel Oppo nauw heeft samengewerkt met Google om deze snelle update mogelijk te maken, blijft ColorOS een van de softwarelagen die drastische veranderingen aanbrengt aan stock Android. Oppo heeft hier nu verder op ingezet door nog meer aanpassingen mogelijk te maken in de vorm van toevoegingen als een gepersonaliseerd Always-On Display en lettertype.

Lynn Ni, Oppo ColorOS Design Project Lead voegt hier het volgende aan toe: “Het ColorOS-team heeft op basis van gebruikersfeedback een ingrijpende UI-aanpassing doorgevoerd, die een meer persoonlijke gebruikersinterface biedt en een breed scala aan nieuwe functies omvat. Op die manier bieden we gebruikers voldoende ruimte om hun creativiteit te uiten en tegelijkertijd controle uit te oefenen over hun telefoons”.

(Image credit: Oppo)

Een andere handige toevoeging voor smart home-liefhebbers is het ingebouwde Device Control-menu waarin al jouw apparaten terug te vinden zijn. Zo hoef je geen app te openen om je smart home te bedienen en kan dat simpelweg vanuit dit menu.

Ook beveiliging en privacy krijgen enkele welkome updates in ColorOS 11. De ingebouwde App Lock-functie laat je nu apps vergrendelen met een pincode, vingerafdrukscan of gezichtsherkenning en als je apps lange tijd niet gebruikt zullen de machtigingen ervan automatisch gereset worden. Er zijn eveneens tijdelijke rechten toegevoegd zodat je apps bijvoorbeeld maar eenmalig toegang kan geven tot de camera, microfoon, je locatie…

Wanneer krijgt jouw Oppo smartphone ColorOS 11?

(Image credit: Oppo)

Oppo spreekt dan wel van de “snelste en breedste uitrol in de geschiedenis van ColorOS”, maar het kan nog even duren voordat jouw smartphone de update ontvangt. Op dit moment kunnen alleen bèta testers het nieuwe besturingssysteem uitproberen en na die testperiode zullen de flagship smartphones van Oppo als eerste de officiële update krijgen. We geven hier ook mee dat Oppo in Europa geen mogelijkheid biedt om aan dit bèta programma deel te nemen.

In dit geval zijn dat de Find X2-reeks en de Reno3-reeks. Die reeksen zouden voor het einde van dit jaar (vermoedelijk in december) de update nog moeten ontvangen. Voor oudere flagship modellen, middenklassers en budget smartphones duurt het allemaal wat langer. Die zullen moeten wachten tot begin/midden 2021.

Tot slot belooft Oppo dat zijn flagship smartphones gegarandeerd twee Android-updates zullen ontvangen. De Oppo Find X2 Pro, die eerder dit jaar gelanceerd werd met Android 10, zal dus nog Android 11 en Android 12 ontvangen. Hiermee loopt Oppo weliswaar achter op de belofte van drie Android-updates die Samsung enkele weken geleden maakte.