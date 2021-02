'OnePlus-toestellen krijgen selfiecamera in bezel'

Smartphonefabrikanten experimenteren met manieren om selfiecamera's in smartphones te bouwen, zonder dat het de schermervaring hindert. Een nieuw patent suggereert dat OnePlus aan een nieuw idee werkt.

Het bedrijf lijkt een unieke manier te ontwikkelen om de selfiecamera in de bezel (rand) van de telefoon te plaatsen. Het patent is opgemerkt door Lets Go Digital en beschrijft een smartphone met een OLED-scherm en een klein gat in de bezel. Deze wordt bedekt door glas.

Het gat zou naar verluidt significant kleiner zijn dan de meeste geperforeerde gaten in smartphones. Bovendien zou de bezel ook een stuk kleiner zijn dan gewoonlijk. Er zijn echter geen afmetingen van bekend.

In andere gevallen worden de camera's onder het scherm gebouwd, of inklapbaar of als uitneembaar onderdeel van de telefoon gemaakt. Zou een selfiecamera in de bezel van het toestel de innovatie zijn waar smartphonegebruikers op wachten?

Het patent is echter geen garantie dat OnePlus ook een telefoon met deze technologie zal uitbrengen. In plaats daarvan kan het zijn dat OnePlus slechts experimenteert met verschillende ideeën om zijn selfietechnologie te verbeteren.

Het gerucht gaat dat de volgende smartphone van het bedrijf in maart of april van dit jaar zal verschijnen, maar we hebben nog geen OnePlus 9-leaks gezien die suggereren dat de selfiecamera zich in de bezel van de aankomende toestellen verstopt.