OnePlus Nord 2 bestaan bevestigd, inclusief interessante specificatie

OnePlus heeft een vrij typische manier van het aankondigen van nieuwe smartphones. Weken voor de release begint het zelf al met het delen van functies en eigenschappen van het toestel. Dat doet het nu ook voor de OnePlus Nord 2, wat als een verrassing komt. Zo vroeg hadden we dit toestel namelijk niet verwacht.

In een persbericht bevestigt OnePlus de naam 'Nord 2 5G', alhoewel de aankondiging vooral draait om de chipset van het toestel. Dat is namelijk een verrassende: de MediaTek Dimensity 1200-AI.

Hoewel deze chipset ook is genoemd in andere geruchten, blijft het een interessante move van OnePlus om af te stappen van Qualcomm voor deze Nord. De chipset van MediaTek is exclusief voor OnePlus, alhoewel de Dimensity 1200 (zonder 'AI') wel al in gebruik is bij telefoons van Realme, Oppo en Xiaomi.

Het unieke element hier is de lading AI-features waarmee de chipset komt. Onder meer een functie genaamd AI Photo Enhancement is aanwezig, welke automatisch kleur en contrast moet aanpassen, afhankelijk van het scenario. OnePlus meldt dat het werkt met 22 verschillende scenario's, maar we weten nog niet welke dat zijn.

Andere verbeteringen zijn: AI Color Boost-technologie moet een hoog dynamisch bereik (HDR) bewerkstelligen wanneer deze niet beschikbaar is. AI Resolution Boost moet de videoresolutie omhoog krikken in bepaalde apps (maar OnePlus heeft nog niet gezegd welke applicaties ondersteund worden).

The OnePlus Nord 2 is coming

De chipset is het grote nieuws hier, maar nog belangrijker is dat de fabrikant het bestaan van de OnePlus Nord 2 bevestigt. We hadden niet verwacht dat dit bericht naar buiten zou komen in een artikel over een chipset, maar zo rolt OnePlus.

We hebben al over deze telefoon gehoord sinds de release van de originele OnePlus Nord, die medio 2020 op de markt is gekomen.

Er is nog geen vaste lanceerdatum of iets dergelijks gecommuniceerd, maar we gaan er nu wel vanuit elke week een nieuw stukje informatie te ontvangen van de voormalig flagship killer. Dat zou in ieder geval in lijn liggen met voorgaande onthullingen.

Mocht er meer informatie naar buiten komen over de OnePlus Nord 2, dan lees je het hier op TechRadar. Houd onze site dus in de gaten!