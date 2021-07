OnePlus Buds Pro beschikken over adaptive noise-cancelling en Warp Charge

De OnePlus Buds Pro verschijnen op 22 juli, net als de OnePlus Nord 2. We horen in aanloop naar de officiële aankondiging steeds meer over de draadloze oortjes van OnePlus. De OnePlus Buds Pro zouden namelijk over "adaptive noise-cancelling" en Warp Charge (draadloze oplaadtechnologie van OnePlus) beschikken.

Deze informatie is afkomstig van interview door CNET met Kinder Liu, het hoofd van R&D bij OnePlus. Lui zegt dat er een jaar lang aan de oortjes gewerkt is. Bovendien meldt hij dat het geen resultaat is van de recente fusie tussen OnePlus en Oppo.

Als het aankomt op de "adaptive noise-cancelling", zal deze erg lijken op de actieve noise-cancelling (ANC) die in veel koptelefoons en oortjes wordt gebruikt. De OnePlus Buds Pro beschikken naar verluidt over drie microfoons die externe geluiden monitoren en "op intelligente wijze ruisonderdrukkende tegenfrequenties produceren" om een audiobubbel te creëren.

Warp Charge is iets wat we eerder hebben gezien op smartphones van OnePlus. De snellaadtechnologie van het bedrijf moet de oortjes in slechts tien minuten zo'n tien uur aan batterijduur geven. Aangezien deze technologie ook aanwezig was in de OnePlus Buds, is de aanwezigheid ervan geen verrassing.

Lange batterijduur

Kinder Lui zegt daarnaast dat de OnePlus Buds Pro en de oplaadcase een gecombineerde batterijduur bieden van maximaal 28 uur met adaptive noise-cancelling ingeschakeld. Als de ruisonderdrukking wordt uitgeschakeld zou het om maximaal 38 uur gaan.

Net als de OnePlus Buds en de OnePlus Buds Z is het de verwachting dat de OnePlus Buds Pro uitstekend geluid zullen bieden voor een betaalbare prijs. Op 22 juli weten we als het goed is alles over de nieuwe draadloze oortjes van OnePlus.