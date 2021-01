OnePlus Band verschijnt binnenkort

De eerste fitness tracker van OnePlus lijkt binnenkort te verschijnen. Het bedrijf zegt zelf dat zo'n apparaat - mogelijk met de naam OnePlus Band - aanstaande is.

De naam is nog niet officieel bevestigd, maar in een tweet beweert OnePlus India dat "het nieuwe gezicht van fitness" binnenkort zal verschijnen. Bij de tweet is een gedeeltelijke afbeelding te zien van iets wat erg veel weg heeft van een fitness tracker. Het lijkt, voor zover we kunnen zien, veel op een Xiaomi Mi Band 4 of een aantal andere fitnesstrackers.

This year, we are here to help you achieve all your fitness goals and make your life easier.#SmartEverywearHead to the link to get notified: https://t.co/LUCWvulREa pic.twitter.com/ynLzgyFxkuJanuary 4, 2021

De tweet onthult weinig andere info. Er staat bij dat het apparaat zal "helpen om al jouw fitnessdoelen te bereiken en jouw leven gemakkelijker te maken". Een pagina op Amazon India toont dat er slaaptracking aanwezig is met een bijbehorende app voor op je smartphone.

Het is belangrijk om te weten dat deze lancering voorlopig enkel voor India geldt. We weten zelfs geen officiële datum voor de komst ervan. Aangezien de teaser 'coming soon' zegt, zijn we niet verbaasd als de OnePlus Band in januari zal worden getoond en snel ook in andere landen dan India verkrijgbaar wordt.

Een lage prijs en veel andere functies

Leaks suggereren dat de prijs ongeveer 40 dollar bedraagt. Omgerekend is dat zo'n 32,50 euro, al is de kans aanwezig dat we in Europa een prijs van 40 euro zullen zien. De fitness tracker zou daarnaast beschikken over een 1.1 inch AMOLED scherm en beschikbaar zijn in drie kleuren: zwart, marineblauw en grijs.

Daarnaast horen we geruchten dat de OnePlus Band waterdicht is en een batterijduur van meerdere dagen heeft. Het zou tevens beschikken over een hartslagmonitor en een SpO2-sensor die het zuurstofgehalte van je bloed meet. Als dit klopt, wordt de OnePlus Band een van de goedkoopste wearables met een SpO2-monitor.

Het gaat kortom om een goedkope fitness tracker met een hoop functies. Als je toch op zoek bent naar iets hoogwaardigers, is de aankomende OnePlus Watch mogelijk een optie.