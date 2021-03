OnePlus 9 Pro design officieel bevestigd

Nu de launch van de OnePlus 9 nabij is, weten we al wat we mogen verwachten van de OnePlus 9 Pro. De officiële Twitterpagina van OnePlus heeft namelijk foto's geplaatst van het toestel.

Het Twitteraccount deelt teasers van de aanstaande smartphone vanuit vrijwel alle hoeken. De afbeeldingen lijken ook een nieuwe kleur te bevestigen: Morning Mist.

Specially designed reflective glass elevates the #OnePlus9Pro Morning Mist to new levels of design excellence. There's nothing else like it. See even more on March 23.👉 https://t.co/18Op7zhU9l pic.twitter.com/lF07yB0TVXMarch 15, 2021

We hebben deze cameramodule van de OnePlus 9 Pro vaker gezien in andere teasers. Het is voor het eerst dat het toestel in alle glorie te zien is via een officieel OnePlus-kanaal.

De Morning Mist-versie lijkt een achterkant met reflecterend glas te hebben. We weten echter niet of het toestel er precies zo uit ziet als op de foto's of dat de sneeuwige setting de kleurweergave aanzienlijk verandert. Het toestel bevat klaarblijkelijk gebogen randen. Dat bevestigt de geruchten over het gebogen design van de afgelopen weken.

Aan de achterkant van de OnePlus 9 Pro zijn vier lenzen te zien. OnePlus is een samenwerking aangegaan met het cameramerk Hasselblad, met als doel om de cameraspecificaties te verbeteren. We weten al dat de OnePlus 9 Pro over een Sony IMX789-sensor en een groothoeklens beschikt. We zullen de komende tijd ongetwijfeld nog meer te weten komen over de camera's van de OnePlus 9 Pro, in afwachting van de release.