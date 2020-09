OnePlus 8T lek toont specificaties en opvallend lage prijs

The OnePlus 8

De OnePlus 8T komt er officieel aan. De fabrikant heeft al de nodige specificaties bevestigd, en nu de telefoon in de webshop van Amazon staat, weten we nog meer details over het toestel.

De te verschijnen smartphone is te vinden op Amazon Duitsland. Het nieuwtje is gespot door de bekende leaker Ishan Agarwal via Twitter. Hieronder vind je enkele screenshots van hoe het toestel er hoogstwaarschijnlijk uitziet.

Volgens de productpagina zijn de specificaties vergelijkbaar met wat we al verwachtten. Het meest interessante aspect van de OnePlus 8T lijkt de prijs te worden; die is aanmerkelijk lager dan tot nog toe gedacht.

De kans is uiteraard aanwezig dat het slechts om een placeholder gaat, maar vooralsnog staat er een prijs van 599 euro bij. Het gaat dan om het model met 8GB RAM en 128GB opslaggeheugen. Voor 699 euro staat de variant met 12GB RAM en 256GB opslaggeheugen op Amazon.

De getoonde prijzen gaan in tegen de geruchten die we eerder dit jaar tegen zijn gekomen op het web. De startprijs zou namelijk 799 euro bedragen voor het basismodel, en 899 euro voor de versie met extra geheugen. Op 14 oktober weten we zeker wat de prijs van de OnePlus 8T bedraagt, aangezien dan de presentatie plaatsvindt.

OnePlus 8T 5GDimensions: 160.7 x 74.1 x 8.4mm Weight: 188 grams#OnePlus8T https://t.co/6b19vl3mHmSeptember 22, 2020

Volgens de informatie op Amazon drijft de Qualcomm Snapdragon 865 de OnePlus 8T aan. Dit is een high-end chipset, maar niet de beste van dit moment; die eer is weggelegd voor de Snapdragon 865 Plus.

Verder is er naar verluidt een primaire 48MP-camera inbegrepen. Deze wordt bijgestaan door een 16MP-, 5MP-, en een 2MP-camera. Aan de voorzijde zit een 16MP-frontcamera. Onder de motorkap moet er tevens ruimte zijn voor 4500mAh aan accucapaciteit.

De kleurkeuzes bestaan uit Aquamarine Green en Lunar Silver, wat qua termen in ieder geval verschilt van de OnePlus 8. Wellicht dat de tinten aangepast zijn ten opzichte van zijn voorganger.

14 oktober is zoals gezegd de datum waarop de OnePlus 8T officieel gepresenteerd wordt. In de tussentijd verwachten we nog dat de nodige leaks en geruchten de revue passeren.

Via PocketNow