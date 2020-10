Officiële Huawei Mate 40 teaser toont een vreemd cameradesign

We zijn stilaan gewoon geraakt aan grote camerablokken op smartphones, maar ze zijn voornamelijk vierkant, rechthoekig of rond. De Huawei Mate 40 heeft zo te zien iets anders, nu het bedrijf een octogonaal camerablok heeft geteased.

He Gang, hoofd van de smartphoneafdeling van Huawei Technologies, heeft een afbeelding gedeeld op Weibo (een Chinees sociaal netwerk) die je hieronder kan zien. Ook al ligt het camerablok gedeeltelijk in de schaduw, wat we ervan kunnen opmaken is dat het acht kanten heeft.

Het ziet er ook wel vrij groot uit, zelfs in vergelijking met de andere typische camera's die we op vlaggenschiptoestellen gewoon zijn. Huawei steekt vaak wel veel lenzen en andere camera-tech in de Mate-reeks, dus met de Huawei Mate 40 tillen ze dit misschien naar een nog hoger niveau.

(Image credit: Huawei)

Interessant genoeg lijkt de camera hier eerdere cameralekken tegen te spreken, waar er sprake was van een meer cirkelvormig camerablok, net zoals op de Huawei Mate 30-reeks.

Het is niet duidelijk of dit eerdere lek fout is, of dat de Huawei Mate 40-reeks twee verschillende cameradesigns krijgt. Misschien krijgt enkel de Huawei Mate 40 Pro of Mate 40 Pro Plus deze octogonale versie.

Ook al is de camera het meest interessante aspect aan de teaser, het is niet het enige detail. Je zal ook zien dat er twee knoppen op de zijkant staan - waarschijnlijk een aanzetknop en een volumeschakelaar.

Gewoonlijk is dat niet zo interessant, maar de Huawei Mate 30 Pro heeft geen fysieke knoppen, dus Huawei zou hier kunnen kiezen voor een meer conventioneel ontwerp. Dat gezegd zijnde, de standaard Mate 30 heeft deze knoppen wel, dus of dit een grote afwijking is, hangt eerder af van het model dat we als referentie nemen.

We zullen het snel weten, aangezien de Huawei Mate 40-reeks op 22 oktober wordt onthuld. TechRadar zal het evenement live volgen, dus neem zeker een kijkje bij ons voor al het nieuws, aankondigingen en analyses.

Dit zijn de beste smartphones van 2020

Via GSMArena