Oculus Quest VR-games en voortgang lopen gevaar door Facebook-integratie

De integratie van Facebook met Oculus VR-headsets levert een aantal pijnpunten op voor nieuwe gebruikers. Als je het Facebook-account waaraan je Oculus-profiel is gekoppeld deactiveert of verwijdert, verlies je namelijk de toegang tot je aangekochte VR-games en voortgang.

Dit nieuws werd bekendgemaakt door de CEO van Yur, een ontwikkelingsstudio voor fitnessachtige games. Het deactiveren van je Facebook-account zou ook je Oculus-profiel uitschakelen. Hierdoor zou informatie, zoals "app-aankopen en jouw behaalde prestaties", verloren gaan. Het nieuws is ook bevestigd door UploadVR.

Important VR PSA: 👉 Deactivating your Facebook profile disables your Oculus Profile.👉 Deleting your Facebook account takes away all your games, purchases, and progress.Source: Eli Schwartz pic.twitter.com/dSJIcIf0kiOctober 22, 2020

Dit geeft je als Oculus-gebruiker een goede reden om je Facebook-account niet met je VR-headset te koppelen, tenzij dit niet anders kan. Het slechte nieuws is echter voor nieuwe VR-gebruikers. Zij moeten tegenwoordig verbinding maken met een Facebook-account, waardoor iedereen met een nieuwe Oculus Quest 2 met het probleem zal zitten. Vanaf 2023 wordt het voor iedere Oculus-gebruiker noodzakelijk om een koppeling te maken met het sociale mediaplatform.

In 2014 kocht Facebook de VR-startup Oculus. De voormalige CEO van Oculus, Palmer Luckey, beloofde toen dat je "niet iedere keer op je Facebook-account hoeft in te loggen als je de Oculus Rift gebruikt". Deze garantie lijkt dus niet langer geldig.

Het is onbenullig dat gebruikers geen gebruik zouden kunnen maken van hun VR-hardware, als zij hun sociale mediagebruik tijdelijk willen pauzeren. Het verliezen van al je VR-games en voortgang, omdat Facebook jou simpelweg in zijn ecosysteem wil houden, is een nogal bittere pil om te slikken.

Oculus Quest 2

De Oculus Quest 2 is recentelijk gelanceerd en is de opvolger van de populaire Quest die halverwege 2019 verscheen. Het nieuwe model beschikt over een hoger RAM-geheugen, betere chipspecificaties, een resolutieverhoging van vijftig procent, een 90Hz scherm en lichtere hardware. De controllers hebben daarnaast tweemaal de batterijduur van de originele Quest.

In onze review noemen we de headset "een van de beste opties voor beginners en doorgewinterde VR-veteranen". Het is daarom jammer dat de toegang tot het platform door Facebook enigszins wordt beperkt. Vooral als je kijkt naar hoeveel mogelijkheden VR als medium biedt.