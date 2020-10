Nvidia RTX 3090 is zo monsterlijk dat het Crysis 3 geïnstalleerd krijgt in VRAM - en vlot kan draaien in 4K

We hebben de originele Crysis al volledig op een CPU weten draaien (zonder tussenkomst van enige grafische kaart), en hier is een andere interessante, gelijkaardige functie: Crysis 3 dat direct vanop een GPU draait, geïnstalleerd op het geheugen van de kaart.

Ja, dit is ook een vreemde opstelling - en het blijkt net zoals de voorgemelde CPU-capriolen eerder een interessant staaltje vernuft dan iets daadwerkelijk handigs - maar een software-ingenieur heeft Crysis 3 geïnstalleerd op een GeForce RTX 3090.

Hoe werkt dat? Zoals Strife212 wist uit te leggen in een tweet gebruikte ze een applicatie genaamd VRAM Drive om een virtuele drive van 15GB (NTFS-partitie) te implementeren in de VRAM van de RTX 3090.

I installed Crysis 3 on my graphics card!I used some VRAMdrive software called GPU Ram Drive, made a 15GB NTFS partition on the GPU, then installed Crysis 3 on itAt 4K very high settings get good fps and the game loads very fast - GPU-Z reports total VRAM use 20434MB pic.twitter.com/lLcQsD5JYMOctober 4, 2020

Natuurlijk heeft die grafische kaart een boel geheugen - 24GB namelijk - wat wil zeggen dat de overblijvende 9GB VRAM genoeg was voor het spel om te gebruiken als grafisch geheugen.

Meer dan genoeg, zo blijkt, want Crysis liep vrij goed direct van de grafische kaart, zelfs in 4K en op hoge instellingen, met een screenshot die 75 frames per seconde toont. Dat is inderdaad vrij vlot, en het totale aantal gebruikte VRAM liep enkel tot 20,5GB, wat wil zeggen dat er nog enkele gigabytes beschikbaar waren.

Snelle laadtijden

Als je VRAM als een installatiemedium gebruikt, zou je theoretisch gezien heel snelle laadtijden moeten zien. Hier zei Strife212 dat er wel ergens een knelpunt optreedt (later in die Twitter-thread), aangezien de snelheden - ook al waren ze goed - niet echt die pieken konden bereiken die met een SSD nu wel binnen handbereik liggen. Toch zeker niet de topdrives, met de laatste PCIe 4.0 NVMe SSD's die nu verschijnen en best wel verbazingwekkende prestaties kunnen neerzetten.

Misschien kunnen we meer innovatieve en vreemde manieren verwachten om de Crysis-games te draaien in de toekomst, want: waarom niet?

