Adata onthult 's werelds snelste SSD

Adata heeft de XPG Gammix S70 aangekondigd, een drive die volgens het bedrijf nu de snelste M.2 SSD is die er bestaat - en dat klopt voor zover wij weten.

De Gammix S70 is een PCle 4.0 SSD en de lees- en schrijfsnelheden zijn respectievelijk 7.400 MB/s en 6.400 MB/s. Dat is, natuurlijk, enorm vinnig - het is bijvoorbeeld (zogezegd) sneller dan de aankomende 980 Pro PCle 4.0 M.2 drive van Samsung, die een leessnelheid van tot 7.000 MB/s heeft.

Koel als een komkommer

Adata meldt dat de SSD met een CoolArmor aluminium koelelement van XPG komt, met een ontwerp met 'terrasvormige structuur', en deze lagen betekenen een grotere oppervlakte voor een betere warmteafvoer.

(Image credit: Adata)

De S70-drive mikt ook op betrouwbaarheid met LDPC-foutcorrectie en komt met een garantie van 5 jaren. Op het vlak van veiligheid krijg je dan ook nog eens AES 256-bit encryptie.

De XPG Gammix S70 zal worden verkocht in versies van 1TB en 2TB, maar op de prijs en beschikbaarheid moeten we nog even wachten. Adata heeft ook recent de Gammix S50 Lite onthuld, een SSD die gericht is op mainstream gebruikers, en ook al is het nog steeds een PCle 4.0-drive, het is voorspelbaar trager dan de S70 - maar het wordt ongetwijfeld ook een stuk meer betaalbaar.

Die drive komt ook in 1TB en 2TB met dezelfde garantie van 5 jaren, en hopelijk moeten we niet lang wachten voor deze nieuwe SSD-opties om in de winkelrekken te verschijnen voor respectievelijk enthousiastelingen en mainstream consumenten.