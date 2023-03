Nothing Phone (2) leak: een onofficiële opvolger van OnePlus?

De Nothing Phone (2) is door 91Mobiles (opens in new tab) (een telefoonblog die de lokale Indiase markt bijhoudt) gespot op de 'Bureau of Indian Standards'-overheidswebsite. Dat betekent dat de productiefase van het toestel misschien bijna klaar is en dat de lancering er nu aan zit te komen.

Dat is goed nieuws voor iedereen die geïnteresseerd is in de nieuwe Nothing Phone, niet alleen mensen in India, want Nothing CEO Carl Pei heeft belooft dat de aankomende Nothing Phone (2) in meer regio's zal verschijnen.

We hebben van loslippige Qualcomm-leidinggevenden al gehoord dat de Nothing Phone (2) waarschijnlijk zal beschikken over de flagship Qualcomm-chip uit eind 2022, de Snapdragon 8 Plus Gen 1. De huidige flagship-chip is de Snapdragon 8 Gen 2, maar aangezien de iets oudere chip krachtig genoeg is om bijvoorbeeld een toestel zoals de Galaxy Z Fold 4 soepel te laten draaien, zal dit ook een flinke upgrade zijn voor Nothing.

Nothing Phone (1) samen met de Nothing Ear (1)-oortjes (Image credit: Peter Hoffmann)

Deze leak vanuit 91Mobiles geeft ook aan dat de smartphone standaard 12GB aan RAM kan krijgen. Samen met deze snellere processor zou dat voor vrij sterke prestaties moeten zorgen op de Nothing Phone (2). Als Nothing deze telefoon nou ook nog eens rond dezelfde, relatief lage prijs kan lanceren als de originele versie, dan zou dit wel eens een van de meest interessante toestellen van het jaar kunnen worden.

Andere gelekte specs van de Nothing Phone (2) zijn het display met een hoge verversingssnelheid en een FHD+-resolutie. Het scherm zal dus niet enorm scherp zijn, maar je kan als het goed is wel soepel door de telefoon heen scrollen, zeker in combinatie met die krachtige chip.

Er zou misschien ook een 5.000mAh-battery in het toestel kunnen zitten. Dat is inmiddels redelijk standaard voor flagships en de toestellen van groot formaat. De Nothing Phone (2) krijgt misschien ook ondersteuning voor 67W-snelladen en dat is sneller dan wat Samsung, Apple en Google aanbieden op hun telefoons. Nog een pluspunt voor het "kleine" Nothing.

De cameraspecs die we tot nu toe hebben gehoord, klinken niet heel indrukwekkend. Het hebben iets gehoord over 50MP-sensors, maar dat zegt verder nog niet zo veel. Ook zou de camera misschien een vorm van beeldstabilisatie hebben, maar dat is ook nog niet heel duidelijk. De 32MP-selfiecamera waar we over hebben gehoord, zou misschien wel redelijk interessant kunnen zijn.

OnePlus (1) = (2)?

Nothing Phone staat onder leiding van Carl Pei, de oprichter van Oppo's prestatiegerichte merk OnePlus. OnePlus begon als een soort "indie" smartphonefabrikant met de release van de OnePlus One. Dit was een toestel met een hoog prestatievermogen, die wel op wat andere vlakken bezuinigde om een hele aantrekkelijke prijs aan te bieden. Hij had dus geen geweldige camera en was ook niet enorm stevig gebouwd.

Pei's Nothing Phone (1) was heel erg gefocust op een mooi design en coole features, maar qua prestaties liep dit toestel wel een beetje achter. Er waren dus niet veel serieuze smartphonefans die zijn overgehaald om de Nothing Phone (1) te kiezen in plaats van een andere flagship-telefoon.

Als de Nothing Phone (2) straks dus wat hogere benchmarkscores kan neerzetten, dan zijn die specs, samen met het unieke design dat Nothing vast weer zal leveren, misschien wel precies de juiste combinatie om het goed te doen op de huidige smartphonemarkt, waar men toch iets prijsbewuster is.

We hebben al gehoord dat de Nothing Phone (2) later dit jaar wordt gelanceerd, dus we zullen vast voor die tijd nog wel meer nieuws horen over dit toestel en erachter komen of Nothing dit jaar inderdaad ook betere prestaties kan leveren.