Transparant ontwerp Nothing Phone (1) minder spannend dan verwacht

De eerste teasers van de Nothing Phone (1) beloofden een futuristisch ontwerp die de smartphonewereld op zijn kop zou zetten. Het lijkt echter dat de mooie praatjes over een transparante achterkant enigszins overdreven waren. Er zijn transparante elementen zichtbaar, maar de meeste componenten zitten nog steeds verstopt.

Je ziet een paar schroefjes en het draadloze oplaadsysteem is zichtbaar, en daarnaast denken we lichtstrips te zien. We zijn benieuwd of dit iets toevoegt aan het uiterlijk van de telefoon. Verlichte telefoons zien er in de praktijk vaak goedkoop uit, en het doet ons iets teveel denken aan gaming smartphones.

De Nothing Phone (1) springt er echt uit als we naar moderne smartphones kijken, maar het is een gemiste kans om een uniek product nog unieker te maken. Een smartphone is zeer complex, dus het zou mooi zijn geweest om meer componenten te zien.

We willen niet teveel hameren op het ontwerp, want de Nothing Phone (1) is één van de weinige smartphones die een andere richting op gaat.

Op 12 juli wordt de telefoon officieel onthuld, dus dan zullen we de precieze specs van de telefoon krijgen. Tot dan moeten we het doen met de informatie die Nothing ons verschaft.

Analyse: de camera kan wel eens het hoogtepunt zijn

Het feit dat de smartphone over slechts twee lenzen beschikt, schept misschien geen hoge verwachtingen. Dit kan echter goed uitpakken voor de Nothing Phone (1). De meeste budgetsmartphones beschikken tegenwoordig over vier lenzen, maar deze telefoons gaan eerder voor kwantiteit dan voor kwaliteit.

Met slechts twee lenzen kan Nothing juist op de kwaliteit focussen. Het lijkt erop dat deze lenzen redelijk groot zijn, en dat is een goed voorteken. We vermoeden dat de smartphone behalve de primaire camera ook nog over een groothoekcamera beschikt, aangezien dat de basis is voor moderne smartphones.

De Nothing Phone (1) is waarschijnlijk gunstig geprijsd, en hopelijk zijn de camera’s van betere kwaliteit dan de directe concurrenten.