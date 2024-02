De Nothing Phone 2a werd voor het eerst in het echt getoond en wij waren erbij

We zijn nog ongeveer een week verwijderd van de officiële release van de Nothing Phone 2a, maar dat weerhoudt Nothing er niet van om details van de telefoon te onthullen. Zo kregen we de eerste persoonlijke presentatie van de Phone 2a op MWC 2024.

Hoewel het bedrijf niet aanwezig is op de beurs, heeft dat hen er niet van weerhouden om zijn telefoon te onthullen. Die onthulling gebeurt slechts één dag na de virtuele onthulling die het bedrijf online deelde en waarbij gebruik werd gemaakt van augmented reality.

De Phone 2a is een betaalbaarder toestel in de serie en de derde telefoon van Nothing ooit. Het is de bedoeling om het iconische transparante ontwerp van de serie, de Glyphs en de kenmerkende Nothing OS-gebruikerservaring naar een breder publiek te brengen.

Image 1 of 3 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) The lights were low, so the camera struggled but the core details of the Nothing Phone 2a shone through, regardless. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

De Nothing Phone 2a pakt uit met de karakteristieke strakke esthetiek van het bedrijf, met een vermoedelijk plastic frame dat zich om de zijkanten wikkelt. De Nothing Phone (1) en Nothing Phone (2) hebben daarentegen een contrasterend metalen frame. Qua formaat volgt de Nothing Phone 2a in de voetstappen van de gewone Nothing Phone (2), want er is opnieuw een 6,7-inch display aanwezig.

De twee camera's van de telefoon zijn centraal geplaatst en omringd door slechts drie Glyph-verlichtingsstrips. Dat is aanzienlijk minder dan op de andere twee telefoons van het bedrijf en ook een manier om de prijs laag te houden. De rest van de achterkant van de telefoon wordt namelijk gevormd door een design met kabels.

Contrasterende accenten

Image 1 of 2 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) A rare glimpse at the Nothing Phone 2a's front. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Hierboven zien je de witte versie van de Nothing Phone 2a, waarbij de volume- en vergrendelknoppen zwart zijn gekleurd. Dit creëert een fijn contrast met het frame. Verder is het duidelijk dat hier een volledig plat display wordt gebruikt met een centrale punch-hole selfiecamera.

Mede-oprichter Akis Evangelidis was gastheer van de onthulling en liep na afloop rond met zowel een witte als een zwarte Phone 2a, waarmee hij vermoedens bevestigde over de vraag of de Phone 2a in de voetsporen van de eerste of tweede Nothing Phone zou treden.

Nothing onthulde helaas niets nieuws. De geruchten over de MediaTek Dimensity 7200 Pro chipset en twee opslagvarianten die beginnen bij 400 euro zijn dus niet bevestigd. Gelukkig hoeven we niet lang meer te wachten om de resterende gaten op te vullen, want op 5 maart wordt de telefoon officieel uit de doeken gedaan.