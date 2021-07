Nothing Ear 1 oortjes komen met ANC én zijn goedkoper dan de AirPods Pro

De Nothing Ear 1 behoren tot de meest interessante oortjes die dit jaar gepresenteerd worden. Het bedrijf heeft eindelijk bekendgemaakt wanneer de oortjes verschijnen, en dat ze over actieve noise-cancelling beschikken.

Het nieuwe bedrijf, opgericht door mede-oprichter van OnePlus Carl Pei, heeft bevestigd dat hun eerste setje draadloze oortjes 99 euro gaan kosten. Dat is goedkoper dan grote concurrenten als Samsung met de Galaxy Buds Pro en Apple met de AirPods.

Oortjes met actieve noise-cancelling kosten al snel meer dan 100 euro. Het is dan ook op voorhand vrij indrukwekkend dat Nothing de Ear 1 voor zo weinig geld kan aanbieden met deze feature.

De kwaliteit van de ANC kan natuurlijk altijd nog tegenvallen, maar Nothing heeft zeker onze aandacht.

Transparantie is belangrijk

De Nothing Ear 1 lancering vindt plaats op 27 juli. Het event start om 15:00 GMT.

We verwachten dat de Ear 1 launch een online-only evenement wordt met een livestream die je ook zelf kunt meekijken, maar daarvan hebben we nog geen bevestiging ontvangen. Voor nu kun je je wel aanmelden voor updates via de website van Nothing.

Buiten het feit dat ze met actieve noise-cancelling komen, weten we eigenlijk nog vrij weinig van de Nothing Ear 1. Het bedrijf heeft recent een interessante post geplaatst op Instagram, waarin we volgens de tekst een close-up van de oortjes zien. Zelf vinden we het echter lastig om er iets uit te halen.

The Nothing Ear 1 launch will take place on July 27, with the event kicking off at 4am PDT / 9am EDT / 2pm BST / 11pm AEST.

A post shared by Nothing (@nothing) A photo posted by on

Het ziet ernaar uit dat de oortjes gemaakt zijn van transparant materiaal, iets wat we nog niet eerder hebben gezien. Dat heeft zo zijn redenen waarschijnlijk, want wie wil er nu direct in je oorkanaal kijken?

Het gebruik van transparant materiaal zet het statement van Nothing wel kracht bij. Zij willen namelijk 'barrières tussen mensen en technologie wegnemen om een naadloze digitale toekomst te creëren die eruitziet, leeft en aanvoelt als niets'.

In een blogpost van Carl Pei meldt de oprichter van Nothing wel dat die visie nog niet helemaal bereikt is bij het eerste product. We moeten dus niet verwachten dat de Nothing Ear 1 oortjes meteen volledig 'onzichtbaar' zullen zijn, of iets in die trant.

Hoe dan ook: wij zijn zeer benieuwd naar wat Nothing te bieden heeft. We sluiten niet uit dat de oortjes onderdeel zijn van een groter ecosysteem aan producten. TechRadar houdt je in ieder geval op de hoogte over deze bijzondere oortjes van dit bijzondere bedrijf.