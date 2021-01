Nintendo koopt ontwikkelaar Luigi's Mansion games

Het komt niet vaak voor dat Nintendo geld uittrekt om een nieuwe ontwikkelaar of studio te kopen. Grote overnames in de gamewereld worden meestal overgelaten aan bedrijven als Microsoft, die onlangs The Elder Scrolls-ontwikkelaar Bethesda kocht. Het in Kyoto, Japan gevestigde bedrijf heeft echter besloten zijn portfolio uit te breiden met de overname van Next Level Games.

Eigenaren van de Nintendo Switch kunnen Next Level Games kennen als ontwikkelaar achter Luigi’s Mansion 3. Het Canadese bedrijf heeft de afgelopen jaren ook aan games voor voorgaande Nintendo-systemen gewerkt, zoals Super Mario Strikers (GameCube), Punch Out!! (Wii) en Luigi’s Mansion: Dark Moon (Nintendo 3DS).

Next Level Games heeft ook Metroid Prime: Federation Force ontwikkeld voor de 3DS, maar hoe minder we over deze titel zeggen, hoe beter.

De overname betekent uiteindelijk goed nieuws voor Nintendo-fans, omdat dit inhoudt dat Nintendo nu weer een vertrouwde en bewezen studio heeft om zijn IP's te ontwikkelen.

Het bedrijf heeft de afgelopen jaren meer geleund op het licentiëren van zijn franchises aan externe ontwikkelaars, zoals Koei Tecmo voor de Hyrule Warriors- en Fire Emblem Warriors-games, en ze werkten samen met Bandai Namco voor ondersteuning bij het ontwikkelen van Super Smash Bros. Ultimate.

De overname betekent dat Nintendo honderd procent van de aandelen van Next Level Games verkrijgt en dat de deal officieel wordt gesloten op 1 maart 2021. Nintendo heeft de volgende verklaring afgelegd met betrekking tot de overname: "Next Level Games heeft exclusief samengewerkt met Nintendo bij het ontwikkelen van softwaretitels voor de Nintendo 3DS- en Nintendo Switch-systemen, waaronder titels in de veelgeprezen Luigi's Mansion-videogamereeks".

Slapende reuzen

De verklaring suggereert bovendien dat Nintendo Next Level Games in de toekomst vaker zal gebruiken voor het ontwikkelen van Nintendo Switch-games, wat vooral opwindend is als je bedenkt dat er veel IP's zijn die een wederopleving waard zijn, zoals F-Zero, een serie die fans graag zien terugkeren.

“De afronding van de overname zal dienen om de beschikbaarheid van Next Level Games-ontwikkelingshulpmiddelen voor Nintendo veilig te stellen, inclusief ontwikkelingsexpertise, en om een verwachte verbetering van de ontwikkelingssnelheid en kwaliteit mogelijk te maken door nauwere communicatie en uitwisseling van personeel met het Nintendo-ontwikkelingsteam mogelijk te maken."

We hopen in ieder geval dat Next Level Games veel actiever is dan sommige andere dochterondernemingen van Nintendo, zoals Retro Studios, die Metroid Prime en Donkey Kong Country: Tropical Freeze hebben ontwikkeld.

