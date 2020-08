Nieuwe Xbox Series X foto's tonen eindelijk hoe console er in het echt uitziet

Glinsterende persfoto's van de Xbox Series X is één ding, maar in het echt ziet een console er toch altijd net iets anders uit. Pas dan kun je echt goed visualiseren hoe het apparaat eruitziet onder jouw televisie voor de aankomende jaren. Dat is natuurlijk extra belangrijk als de console in kwestie nogal grof gebouwd is.

Eerder deze week zijn nieuwe foto's opgedoken van de Xbox Series X. De afbeeldingen tonen de console op de Xperion e-arena in Duitsland.

Hoewel de console stevig beveiligd achter glas is geplaatst, krijgen we wel een beter beeld van hoe het apparaat er in het echt uitziet. Zo zien we onder meer twee USB-poorten aan de achterzijde. De relatieve grootte inschatten blijft vanwege het glas nog altijd wat lastig.

Hieronder vind je het fotomateriaal terug (via Tweak Town):

Xbox Series X was exhibited at the Xperion e-arena in Saturn (Germany) pic.twitter.com/xiMvia1FnXAugust 17, 2020

Zoals de achterkant van de console zegt, is het schijnbaar een prototype. In de echte wereld lijkt het iets minder op de obelisk uit 2001: A Space Odyssey, en iets meer op een huiskamervriendelijk apparaat.

We kijken ernaar uit om er zelf mee aan de slag te kunnen gaan, ook al spelen we er dit jaar geen Halo Infinite op. Toch is Microsoft Flight Simulator een verrassingsspel van het jaar voor Xbox - het zou er fantastisch uit moeten zien op het nieuwe systeem.

Wat weten we over de Xbox Series X

We raden aan om onze overzichtspagina te bekijken van de Xbox Series X om erachter te komen wat Microsoft exact in haar nieuwe console heeft gestopt. Wat betreft games heeft de fabrikant al het nodige getoond van wat we mogen verwachten. Onder meer een nieuwe Forza-game en een langverwachte Fable-game komen eraan.

Dit jaar ziet het ernaar uit dat ook minder grote titels samen met de Xbox Series X op de markt komen, waaronder The Medium en Scorn. Grotere titels die de leegte moeten invullen van het uitgestelde Halo Infinite hebben zich nog niet gemeld. Gezien het feit dat backwards compatibility met de Series X een mogelijkheid is, kan de Series X zelfs met een mindere release line-up nog een geduchte concurrent zijn voor de PlayStation 5.