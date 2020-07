5 dingen die je gemist hebt op de Xbox Games Showcase

Na een kleine vertoning eerder dit jaar, haalde Microsoft deze keer alles uit de kast tijdens de Xbox Games Showcase van juli, die de fans een goede blik op de toekomst van de console biedt.

Microsoft toonde een overweldigende hoeveelheid launch exclusives en geheel nieuwe games. Wij gaan hier het kaf van het koren scheiden en vijf belangrijke nieuwtjes bespreken die je misschien heb gemist tijdens de Xbox Games Showcase.

We brengen je bij deze op de hoogte van enkele kleinere details die tijdens Microsoft's grootste show voor de Xbox Series X tot nu toe naar voren kwamen.

Halo Infinite krijgt een grijphaak, nieuwe wapens en een nieuwe vijand

Allereerst gaf Microsoft ons onze eerste blik op Halo Infinite gameplay en het blijkt een open-wereld game te zijn met een heleboel opdrachten, die zich afspelen op een Halo-wereld. Het verhaal volgt Master Chief als hij op de planeet landt met zijn piloot, waar ze zien dat hij wordt overspoeld door The Banished, die we nog kennen van Halo Wars 2.

Volgens de kaart worden missies aangeduid met een moeilijkheidsgraad en staan ze verspreid over de kaart. Master Chief zal upgrades kunnen verzamelen en installeren op zijn wapens, waaronder een drop wall en grijphaak. De trailer introduceerde ook een nieuw arsenaal aan wapens (uiteraard). Enkele wapens die in de trailer te zien zijn, zijn een krachtig pistool genaamd de Mangler en een middenklasse geweer genaamd de VK78 Commando.

Het spel zal worden voorzien van wildlife, draaien op 60fps en wordt aanzienlijk groter dan Halo 4 en 5. Het nieuwe grote kwaad is War Chief Escharum, leider van een verbannen stam op deze wereld, die wordt gerund door Atriox uit Halo Wars 2. Hij noemt ook nog een andere gevaarlijke kracht die bekend staat als The Harbinger... en fans zijn nu alvast aan het ontcijferen wie dat precies is.

Obsidian maakt zijn eigen Skyrim-killer in de wereld van Pillars of Eternity

Als je de catalogus van Obsidian hebt bijgehouden, heb je misschien Pillars of Eternity (2015) of Pillars of Eternity 2 (2018) gespeeld, twee succesvolle RPG's die zich in een uitgebreide wereld afspelen.

Obsidian's volgende spel na The Outer Worlds bevindt zich weer in dat universum en lijkt de strijd aan te gaan met Skyrim. Je kunt de vergelijking van Avowed's Elder Scrolls snel opmerken dankzij het first-person-perspectief, de tweehandige zwaarden en magische runes. Verwacht hem echter niet heel snel, want het lijkt erop dat deze game nog enkele jaren ontwikkeling voor de boeg heeft.

Psychonauts 2 komt eraan in 2021 en bevat originele muziek van Jack Black

In een van de meest surrealistische en charmante trailers van de showcase kregen we weer een blik op Double Fine's Psychonauts 2, een vervolg op de cultklassieker van 2005. De lancering van het spel werd later onthuld in een Xbox blogpost na de show en is momenteel gepland voor 2021.

Zoals de traditie van Double Fine games voorschrijft, zal Jack Black verschijnen in Psychonauts 2 als de 'Mote of Light' in een van de levels van de game. Hij zal Raz de kracht van de 'Time Bubble' aanleren, waarmee hij objecten kan vertragen om "geïmproviseerde platforms te creëren". Hij zal ook een interessante ballade zingen over "het universum ruiken en de lucht proeven".

Stalker 2, de eerste Stalker-game na 11 jaar, wordt een launch exclusive voor Xbox Series X

Een van de meest schokkende onthullingen van de avond was die van GSC Game World's Stalker 2, waar onthuld werd dat het een launch exclusive voor Xbox Series X zal zijn. Stalker is een geliefde simulator FPS-franchise uit de jaren 00, maar Stalker 2 heeft een moeizame weg afgelegd: het werd in 2011 geannuleerd en pas in 2018 opnieuw onthuld.

Dit maakt Stalker 2 de eerste Stalker game in 11 jaar tijd sinds de Call of Pripyat, die in 2009 is gelanceerd. Dit is zeker een gameserie die je moet overwegen als je een fan bent van games als Deus Ex, Dishonored of Pathologic. De sfeervolle, vervallen omgeving van de trailer is een goed uitgangspunt.

Tetris Effect: Connected introduceert multiplayer in een van de beste games van deze generatie

Een andere verrassende onthulling kwam van de mannen van synaesthesie, Enhance, bekend van legendarische titels als Rez, Lumines en Tetris Effect, dat oorspronkelijk een PSVR-exclusive was. De game maakte onlangs de sprong naar andere VR-platforms en nu zien we dat er een nieuwe versie van de game, Tetris Effect: Connected, beschikbaar zal zijn bij de lancering van de Xbox Series X.

Het ergste wat je kunt denken is dat dit gewoon weer een Tetris-spel is. Als je geïnteresseerd bent, doe dan wat onderzoek naar de catalogus van Enhance en kom te weten hoe ze games gebruiken om hun audiovisuele, haptische visie af te leveren.

Connected optimaliseert de singleplayer Journey Mode en introduceert co-op en competitieve multiplayer modes voor een betere ervaring. Het is ook volledig cross-platform met pc én beschikbaar voor alle Xbox Game Pass abonnees. Maar als je niet van plan bent om een Xbox in huis te halen, hebben we toch goed nieuws: Enhance levert de Connected-update in de PS4-, Epic Game-store en Oculus Quest-versies van de game in de zomer van 2021.