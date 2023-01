Nieuwe WhatsApp functie laat je foto's met betere kwaliteit versturen

WhatsApp is momenteel een nieuwe functie aan het ontwikkelen die gebruikers de mogelijkheid geeft om foto's in hun originele resolutie te versturen zonder de kwaliteit te verminderen.

WABetaInfo heeft de functie ontdekt (opens in new tab) en zegt dat gebruikers door deze nieuwe functie de kwaliteit van hun foto's kunnen gaan bepalen via een nieuw menu met instellingen, dat je dan kan vinden als je een afbeelding gaat bewerken. De huidige versie van WhatsApp geeft je wel de mogelijkheid om de 'Foto-uploadkwaliteit' op 'Beste kwaliteit' te zetten, zodat je foto's in een iets hogere resolutie kan versturen, maar de bestanden worden dan alsnog gecomprimeerd, alleen iets minder "sterk" om toch nog redelijk snel bestanden te kunnen versturen. Toch zou het volgens WABetaInfo handig zijn om de optie te hebben om de originele beeldkwaliteit volledig te behouden voor situaties waarbij de kwaliteit van de afbeelding erg belangrijk is.

Verder is er nog niet veel bekend over de nieuwe functie, maar het lijkt ons in ieder geval redelijk vanzelfsprekend dat het versturen van afbeeldingen in hun originele resolutie waarschijnlijk langer zal duren. Het duurt dan langer om te uploaden, te versturen en te downloaden. Daarbij heb je ook meer opslagruimte nodig op je apparaat om de grotere bestanden op te slaan.

Zoals eerder vermeldt, is deze functie om de originele fotokwaliteit te behouden nog in ontwikkeling, dus dit zal nog niet worden ingevoerd in een aankomende bètaversie of officiële update van WhatsApp. De update werd overigens ontdekt op de Android-versie van WhatsApp en er werd niets vermeldt over of deze functie voor het versturen van afbeeldingen in hun originele resolutie ook naar iOS komt.

Nieuwe snelkoppelingen

WABetaInfo heeft ook nieuwe snelkoppelingen ontdekt voor WhatsApp (opens in new tab). Met deze snelkoppelingen kunnen groepsbeheerders "snel en gemakkelijk acties uitvoeren... en sommige interacties met groepsleden vereenvoudigen".

Wat deze functie precies betekent is nog niet helemaal duidelijk, maar één voorbeeld dat werd gegeven is dat groepsgebruikers ervoor kunnen kiezen om telefoonnummers van gebruikers die de groep betreden of verlaten extra te belichten. Ook kunnen groepsbeheerders voor zichzelf een nieuw contextmenu opstellen, waarmee ze bepaalde acties gemakkelijker kunnen uitvoeren, zoals iemand uit de groep privé te bellen of een deelnemer uit de groep aan contacten toe te voegen.

Deze nieuwe snelkoppelingen zullen vooral handig zijn bij enorm grote WhatsApp-groepen. In november 2022 lanceerde WhatsApp 'Communities' : grootschalige groepschats met maximaal 1.024 deelnemers. Met de toevoeging van zulke grootschalige groepschats, kunnen groepsbeheerders alle hulp gebruiken die ze kunnen krijgen om de groep succesvol te beheren. Deze nieuwe functie met verschillende snelkoppelingen zal dan ook zeker een handige toevoeging zijn voor beheerders van deze enorme groepen.

In tegenstelling tot de functie voor de beeldkwaliteit van foto's is deze functie voor snelkoppelingen inmiddels wel al beschikbaar op Android en iOS via de bètaversies van de WhatsApp-app. Helaas worden er momenteel echter geen nieuwe leden toegelaten aan het TestFlight-programma voor WhatsApp (opens in new tab) op iOS en ook het Google Play Store-bètaprogramma (opens in new tab) zit momenteel vol. Als je wel al lid bent van een van deze programma's, dan kan je simpelweg de nieuwe bètaversie downloaden om de nieuwe snelkoppelingsfuncties uit te proberen.

2023 lijkt een groot jaar voor WhatsApp te worden. WABetaInfo heeft in januari alleen al een hele hoop nieuwe bètafuncties onthuld voor de chat-app, zoals de mogelijkheid om een spraakbericht als status in te stellen en een verbeterde manier om chats over te zetten zonder gebruik te maken van Google Drive.