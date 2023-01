WhatsApp laat je binnenkort je status inspreken

Binnenkort kan je op WhatsApp ook een spraakbericht als je status instellen.

Deze update voor de statusfunctie wordt samen met een aantal andere functies uitgebracht in een aankomende WhatsApp-update. Volgens WABetaInfo (opens in new tab) werkt het bedrijf momenteel aan 10 nieuwe functies. De meeste van deze functies zijn inmiddels al beschikbaar via de bètaversie van de Android-app, maar één van deze functies is alleen bedoeld voor iOS-apparaten.

Op Android is WhatsApp momenteel 'voice status'-updates (opens in new tab) aan het testen. Gebruikers kunnen met die functie spraakberichten opnemen en gebruiken als hun status in plaats van alleen tekst als status. Je kan een bericht van maximaal 30 seconden opnemen en als je niet tevreden bent met het spraakbericht, dan kan je hem verwijderen voor je weer een nieuw bericht opneemt. WhatsApp heeft ook bevestigd dat deze opnames gebruikmaken van end-to-end-encryptie. Alleen de mensen die je dus via je privacy-instellingen toegang geeft, kunnen naar je statusberichten luisteren. Ze worden automatisch na 24 uur verwijderd, maar je kan ze tussendoor zelf ook al eerder verwijderen.

De huidige versie van deze voice status is echter nog vrij beperkt. Niet iedereen die de bètaversie van de app heeft geïnstalleerd, krijgt toegang tot de nieuwe functie (alleen een kleine selectie mensen) en om naar deze spraakberichten te luisteren heb je ook de bètaversie nodig.

Overzetten van chats ook verbeterd

De ontwikkelaars bij WhatsApp zijn verder ook bezig aan een verbeterd systeem voor het overzetten van je chats (opens in new tab). Het bedrijf wil ervoor zorgen dat je je chatgeschiedenis veilig naar een nieuw Android-apparaat kan overzetten zonder daarvoor gebruik te maken van Google Drive. WhatsApp wil dus af van Google Drive als "tussenpersoon". Het overzetten werkt dat door de 'chat transfer'-optie te openen op je oude telefoon. Vervolgens kan je via de WhatsApp-app op je nieuwe apparaat een QR-code scannen (opens in new tab) om de overdracht te beginnen. Het lijkt erop dat deze functie exclusief voor Android is, want volgens WABetaInfo "zijn er momenteel geen plannen" voor een iOS-versie.

De laatste interessante verandering voor Android bestaat uit nieuwe "snelkoppelingen" voor het blokkeren onbekende of ongewenste personen. Een van de nieuwe opties laat je iemand blokkeren vanuit de chatlijst (opens in new tab), zonder dat je dan eerst het gesprek hoeft te openen. De andere nieuwe optie geeft je de mogelijkheid om vanuit een notificatie (opens in new tab) al iemand te blokkeren. Dat werkt wel alleen maar als het bericht vanuit een onbekend nummer komt. Zo blokkeer je niet per ongeluk iemand die je wel kent.

Exclusief voor iPhone

Voor iOS is WhatsApp bezig met het toevoegen van meerdere tabbladen voor de in-app camera (opens in new tab). Je kan met deze update veel sneller en gemakkelijker wisselen tussen foto's maken en video's opnemen en je hoeft niet meer de sluiterknop op het scherm ingedrukt te houden. We weten nog niet of een video dan bijvoorbeeld ook blijft opnemen als je tussendoor wisselt naar de fotomodus of dat deze automatisch stopt. Hopelijk blijft hij opnemen, want dat zou best wel eens een handige functie kunnen zijn.

Helaas is momenteel het bètaprogramma op iOS (opens in new tab) wel al vol, dus iPhone-gebruikers die deze nieuwe camera-update willen uitproberen, zullen helaas moeten wachten tot de officiële update uitkomt of er weer plaatsen vrij zijn voor de bètaversie. De nieuwste bètaversie voor Android zit helaas inmiddels ook alweer vol, maar je kan wel af en toe checken via de Google Play Store (opens in new tab) of er weer nieuwe plekken vrij zijn gekomen. Verder is het nog niet bekend wanneer deze updates officieel worden gelanceerd.