Whatsapp berichten kunnen binnenkort verdwijnen nadat ze zijn gelezen

WhatsApp is nog steeds aan het werken aan verdwijnende berichten en dit is de meest extreme versie tot nu toe. De nieuwe functie heet eenmalige weergave en lijkt dus erg op Snapchat.

Je hoeft nu dus niet meer te kiezen tussen een periode van 24 uur tot 90 dagen voor een bericht dat later automatisch wordt verwijderd, want deze berichten kunnen nu meteen worden verwijderd nadat ze voor het eerst zijn geopend. Met deze instelling kunnen berichten ook niet worden doorgestuurd of worden opgeslagen op het apparaat van de ontvanger. Volgens WABetaInfo (opens in new tab) (ontdekker van de nieuwe functie) krijgt deze nieuwe functie ook een nieuw icoontje: een pijl met een slot erop. Het is momenteel nog niet bekend wat er gebeurt als iemand een screenshot probeert te maken van een bericht met eenmalige weergave. WABetaInfo kan nog niet bevestigen of screenshots geblokkeerd worden, omdat de functie nog in de bètafase zit. De kans lijkt ons echter groot dat screenshots inderdaad geblokkeerd worden, omdat dit een poging is van Whatsapp-eigenaar Meta om de privacy-opties voor gebruikers te verbeteren.

Als deze "nieuwe functie" bekend klinkt, dan is dat misschien omdat Whatsapp dezelfde functie eerder dit jaar voor afbeeldingen en video's introduceerde. Het is wel belangrijk om te weten dat het bij die bestaande versie van eenmalige weergave wel mogelijk is om screenshots of schermopnames te maken en de afzender krijgt ook geen notificatie als dat gebeurt.

Berichten met eenmalige weergave zijn onderdeel van de 2.22.25.20 Whatsapp-bètaversie op Android. Je kunt deze bèta downloaden via het Google Play Beta Program (opens in new tab). Om deel te nemen, kun je je aanmelden voor het bètaprogramma. Het kan dan een paar uur duren voordat je ook echt de app kunt downloaden. Raak ook niet te gehecht aan het huidige design van de app, want bètaversies zien vaak veel wijzigingen. Het lijkt er trouwens op dat het bètaprogramma op het moment vol zit, maar je kunt de pagina blijven checken om te zien of er weer een nieuwe mogelijkheid komt om je aan te melden.

Het is nog niet bekend of deze bèta van Whatsapp voor de eenmalige weergave ook naar iOS komt, maar we kunnen ons niet voorstellen dat deze functie niet op een gegeven moment ook beschikbaar wordt voor iPhone-gebruikers.

Voorbij de basisfuncties

Deze eenmalige weergave-functie past wel bij de huidige trend van Whatsapp-updates. Het bedrijf kiest recentelijk vaak een specifieke functie om deze vervolgens verder uit te breiden, zodat het voorbij de basisfunctie gaat.

Dat zagen we ook bij de nieuwe 'Communities'-functie. Daarbij kun je met duizenden vrienden samenkomen in meerdere groepen rondom hetzelfde onderwerp, zoals bijvoorbeeld de universiteit waar je studeert. Deze functie is eigenlijk een uitbreiding van de standaard Whatsapp-groepen. Het kan ook een handige functie zijn om het nieuws in jouw lokale regio in de gaten te houden. Een andere recente verbetering is de toevoeging van een optie om berichten naar jezelf te sturen. Je hoeft nu geen nieuwe groep te starten en vervolgens iedereen eruit te gooien om je eigen persoonlijke chat te krijgen.

Meta lijkt dus bezig te zijn met het verbeteren van de Whatsapp-beveiliging en -encryptie, maar het kan geen kwaad om zelf ook je gegevens beter te beveiligen. Zo kun je bijvoorbeeld je internetverbinding beter beveiligen door gebruik te maken van een van de beste VPN-diensten van 2022.