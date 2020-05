'Nieuwe versie Huawei P30 Pro gespot'

Het is alweer ongeveer een jaar geleden dat de Amerikaanse overheid een handelsverbod oplegde voor bedrijven uit de VS met Huawei. De Chinese fabrikant zou een gevaar zijn voor de veiligheid van de Amerikaanse burger. Hoewel nooit concrete informatie naar buiten is gekomen welke aanwijzingen de regering hier voor heeft, zijn de gevolgen voor Huawei tot op de dag van vandaag te voelen.

Voor de smartphonesoftware klopt Huawei aan bij Google, en laat dat nu net een Amerikaans bedrijf zijn. Door het handelsverbod mogen Huawei-telefoons geen Google Play-certificatie meer krijgen, waardoor Huawei enkel een open source-versie van Android kan installeren op haar toestellen. Het laatste Huawei-vlaggenschip met deze certificatie is de Huawei P30 Pro, en die lijkt een 2020-versie te krijgen.

Huawei P30 Pro New Edition

Op de Duitse website van Huawei merkte HuaweiCentral op dat er namelijk een Huawei P30 Pro New Edition online staat. De pagina verklaart verder dat er een speciale aanbieding geldt voor het toestel in samenwerking met enkele providers van 15 mei tot 4 juni.

Het is verder niet duidelijk wat de specificaties van deze nieuwe smartphone zijn. Het concept van de 'New Edition' is echter niet nieuw. Eerder dit jaar verscheen al de Huawei P30 Lite New Edition, een verbeterde versie van de reguliere P30 Lite uit 2019. De nieuwe versie kreeg meer (werk(geheugen en een betere frontcamera.

De meest belangrijke reden voor de re-release van de Huawei P30 Pro in nieuwe vorm is zonder meer de aanwezigheid van de Google Play-licentie. Hierdoor kun je als gebruiker gewoon gebruikmaken van Google-diensten en heb je toegang tot alle apps uit de Play Store.

Geen 5G?

Het is voor buitenstaanders niet duidelijk wanneer een toestel nog onder hetzelfde modelnummer uitgegeven mag worden. Kijken we naar voorgaande re-releases, dan lijkt onder meer de chipset hetzelfde te moeten blijven.

Houdt de P30 Pro New Edition vast aan de Kirin 980, dan betekent dit dat er geen ondersteuning aanwezig zal zijn voor 5G. Vooralsnog is de Huawei P40 Pro de enige smartphone van de Chinese fabrikant die ondersteuning voor de nieuwe netwerkstandaard in huis heeft. Doordat de P40 Pro dit jaar op de markt is gekomen, heb je met het apparaat echter geen toegang tot de Google Play Store.