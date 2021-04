Nieuwe PS5 update brengt handige functies naar de console

De eerste grote systeemupdate voor de PS5 is een feit. Deze zit vol met nieuwe functies en quality of life-verbeteringen. Het is nu eindelijk mogelijk om PS5-games op te slaan op een externe harde schijf. Er zitten echter nog wel een paar addertjes onder het gras.

Na het installeren van de update, die 902MB in beslag neemt, kunnen gebruikers hun PS5-games op de interne opslag voortaan kopiëren naar een externe USB-drive. Echter, omdat de nieuwste console van Sony een supersnelle SSD gebruikt, is het niet mogelijk om PS5-games af te spelen vanaf deze externe harde schijf. Ook kun je de games niet direct hierop downloaden. Je hebt dus enkel de mogelijkheid om jouw games elders op te slaan, maar dit heeft als voordeel dat je de games sneller opnieuw op je interne SSD installeert.

Sony heeft jammer genoeg nog niets losgelaten over de ondersteuning van geheugenuitbreidingen in de vorm van M.2 SSD's. De PS5 beschikt over een leeg slot voor een M.2 SSD, maar deze werkt niet totdat Sony hiervoor een firmware-update uitbrengt.

De nieuwe PS5-update brengt daarnaast enkele handige social functies en personaliseringsopties naar de console. Gebruikers kunnen nu gebruik maken van cross-gen Share Play, waardoor PS5-gebruikers en PS4-gebruikers hun gamescherm met een vriend kunnen delen en de controller virtueel kunnen overdragen.

Een 'Verzoek om toe te treden' zal nu vaker verschijnen als het mogelijk is om samen te spelen en dient als snelkoppeling om sneller in een game met vrienden terecht te komen.

De april-update brengt ook een aantal verbeteringen naar de user interface van de PS5. In de Game Base zul je zien dat het starten van een chat met vrienden voortaan een stuk gemakkelijker gaat. Je vrienden en recente parties staan nu in gescheiden tabbladen. Ook kun je sneller het volume van de gamechat aanpassen, evenals het volume van andere spelers in de party. Bovendien kun je de gamebibliotheek aanpassen, waardoor je games sneller terugvindt of juist verbergt.

Gebruikers zullen opmerken dat er wat visuele veranderingen zijn aan de Trophy-instellingen en de statistieken. Daarnaast krijgt de PlayStation App ook meer functionaliteiten. Sony belooft dat spelers binnenkort een multiplayer-sessie kunnen starten via de app. Daarnaast is het mogelijk om de opslag van je PS5 te beheren, je trophies met vrienden te vergelijken en producten in de PlayStation Store te filteren en sorteren. De app is te downloaden via Google Play of de App Store.