Nieuwe Prince of Persia: The Lost Crown trapte Summer Game Fest af

Het E3 2023-seizoen is van start gegaan met de de Summer Game Fest, ook al is E3 officieel geen ding meer (dit jaar) en de eerste aankondiging van het evenement was de nieuwe game Prince of Persia: The Lost Crown van Ubisoft.

De game zal worden gelanceerd op PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, last-gen consoles, PC en Amazon Luna (een cloud-streamingdienst die nog niet beschikbaar is in de Benelux) op 18 januari 2024.

Deze nieuwste Prince of Persia-game is misschien niet echt wat fans hadden verwacht, zeker omdat we ook nog steeds aan het wachten zijn op de Prince of Persia: The Sands of Time-remake die nu al meerdere keren uitgesteld is. Deze nieuwe originele titel van Ubisoft ziet er in ieder geval veelbelovend uit.

Prince of Persia: The Lost Crown is een 2D side-scroller die ons dan ook meer doet denken aan de eerste games uit de serie. Verder lijk je met meerdere wapens te kunnen vechten en kom je tegenover mystieke bosses te staan. De game heeft wel iets weg van andere games zoals Metroid Dread en Hollow Knight, maar het valt nog te bezien of Ubisoft's nieuwe game ook echt een soort metroidvania wordt. Het verhaal lijkt ook inspiratie te halen uit de oudere PS2-trilogie van Prince of Persia, zeker uit Prince of Persia: The Two Thrones.

Een 2D Prince of Persia-game stond waarschijnlijk niet tussen de Summer Game Fest-voorspellingen van de meeste mensen, maar het ziet eruit als een terugkeer naar de roots van de serie, maar dan met een beetje modern game-design toegevoegd en daar zijn wij in ieder geval blij mee. Hopelijk zijn de mechanics van de boss fights net zo goed als ze eruitzien en net zo interessant en uitdagend als vergelijkbare moderne games.

Hoe dan ook is dit een welkome afwisseling voor Ubisoft. De laatste jaren zien we namelijk vooral de typische open world Ubisoft-games verschijnen. Laten we maar hopen dat fans van de serie blij kunnen zijn met de uiteindelijke game wanneer deze volgend jaar uitkomt. We weten namelijk nog niet wanneer we nou eindelijk die Sands of Time remake kunnen gaan spelen.

Tijdens Summer Game Fest en Day of the Devs werden er verrassend veel 2D-games vertoond. Zo zagen we bijvoorbeeld ook Sonic Superstars verschijnen en dat lijkt ook weer een side-scroller zoals vanouds te worden, met natuurlijk Sonic in de hoofdrol, maar waarin je ook kan spelen als andere iconische personages uit de franchise, zoals Tails, Knuckles en Amy.