'Nieuwe OnePlus-smartphone met groot camerablok opgedoken'

Een afbeelding van een onbekende OnePlus-smartphone is gelekt op het Chinese sociale netwerk Weibo. Veel reacties onder het bericht stellen dat het gaat om de OnePlus 10, maar dat is onwaarschijnlijk.

De smartphone is hieronder te zien, maar lijkt niet op de OnePlus 10 Pro die recentelijk is uitgebracht. Het toestel, waarvan enkel de achterkant te zien is, heeft een andere camerabult en ook de lenzen zien er anders uit.

(Image credit: Weibo)

De OnePlus 10 hoeft natuurlijk niet als twee druppels water op de OnePlus 10 Pro te lijken, maar de OnePlus 9 had wel veel weg van de OnePlus 9 Pro. Het lijkt erop dat een van de lenzen in bovenstaande afbeelding zelfs groter is dan die van de OnePlus 10 Pro. Dat verwachten we niet van een minder high-end toestel in de reeks.

De belangrijkste reden dat de telefoon op de foto waarschijnlijk niet de OnePlus 10 betreft, is dat OnePlus-oprichter Pete Lau tijdens een mediabriefing op MWC 2022 zei dat er slechts één model wordt uitgebracht met een '10' in de naamgeving, en dat is de OnePlus 10 Pro.

Bovendien zouden we wel wat meer gehoord hebben over de OnePlus 10 als dit toestel in aantocht was. Het toestel op de afbeelding is dus waarschijnlijk niet de OnePlus 10.

Analyse: welke mysterieuze OnePlus-smartphone is dit?

Als het niet om de OnePlus 10 gaat, waar kijken we dan wel naar? Het is mogelijk dat het om een neppe afbeelding gaat of om een prototype dat nooit het daglicht zal zien. Toch is er een mogelijkheid dat het om een nieuwe smartphone gaat, al zal deze niet onder de OnePlus 10-naam worden uitgebracht.

Het is mogelijk dat het een nieuwe aanwinst is in een van de andere reeksen van het bedrijf, zoals de OnePlus Nord-reeks waarvan pasgeleden nog de Nord CE 2 verscheen. Als we echter kijken naar de grootte van de camera's, lijkt het erop dat het toestel in de bovenstaande afbeelding te high-end is voor de Nord-serie.

Mogelijk gaat het om een compleet nieuwe reeks. OnePlus zei namelijk dat het in 2022 van plan is om "meer producten uit te brengen met een verscheidenheid aan prijzen".

Om welke telefoon het ook gaat, het zou mogelijk gebruikmaken van de 150W-snellaadtechnologie van het bedrijf. Dit is iets wat we wel terugverwachten in een high-end model.

Via LetsGoDigital en Phone Arena