Nieuwe OnePlus Nord smartphone mogelijk nog goedkoper

De OnePlus Nord heeft de potentie om uit te groeien tot een van de meest populaire midrangers van de afgelopen jaren. Het ziet ernaar uit dat de Nord-familie op termijn een nieuw lid krijgt dat nog goedkoper wordt dan het origineel.

De OnePlus Nord markeert de terugkeer van de Chinese fabrikant naar het 'betaalbare' segment, zonder daarvoor al te veel in te leveren op hard- en software. Geheel volgens de verwachtingen werd het toestel positief ontvangen. Een nieuwe vondst suggereert dat er nog meer in de Nord-koker zit voor consumenten.

Het bewijsmateriaal van het nieuwe betaalbare OnePlus-toestel is ontdekt door XDA Developers. Wanneer je dieper duikt in de nieuwste Oxygen OS 10.5 build, zie je referenties naar een telefoon genaamd 'Billie'. Wanneer we cross-checken met de SM6350, wat de interne naam van de Snapdragon 690 is, zien we toestellen met de modelnummers “BE2025”, “BE2026”, “BE2028”, en "BE2029". Dit zijn waarschijnlijk verschillende varianten van dezelfde telefoon.

De OnePlus Nord had als interne naam "Avici", en de modelnummers heetten "AC2001" en "AC2003". Combineren we deze twee stukken informatie, dan komt XDA met de suggestie dat "BE" een referentie kan zijn naar Billie Eilish. Code in de OnePlus launcher APK onthult twee toestellen in ontwikkeling: Billie2T en Billie8T. Referenties naar een product in de software start alleen wanneer een telefoon in de laatste fasen van ontwikkeling zit.

Het is niet de eerste keer dat er geruchten opduiken van een nieuwe OnePlus midranger in de pijplijn. Enkele dagen voor de Nord-onthulling dook een andere Snapdragon 690-smartphone op in Geekbench. Momenteel is de Snapdragon 690 de meest betaalbare chipset (van Qualcomm) met 5G-ondersteuning. De 8nm processor is gefabriceerd door Samsung en kent acht kernen.

Carl Pei heeft ook bevestigd dat er een OnePlus Nord-smartphone beschikbaar komt in de VS later dit jaar, wat alleen maar meer olie op het vuur gooit rondom de geruchten van een nieuwe Nord-telefoon. Momenteel is er verder weinig meer te melden over de vermeende smartphone, maar we verwachten dat er de aankomende tijd zeker nog het nodige gelekt wordt.