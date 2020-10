Nieuwe OLED-tech kan VR-headsets revolutionaliseren

VR zou wel eens een upgrade kunnen krijgen. Elektronicareus Samsung heeft samengewerkt met onderzoekers aan Stanford University om een echt pixeldichte OLED-display te maken, en het klinkt alsof de technologie mijlenver voor staat op de resoluties die we in de huidige generatie VR-headsets kunnen terugvinden.

Zoals vermeld door RoadtoVR bezit het OLED-scherm meer dan 10.000 pixels per inch, ook wel gekend als PPI. Ter vergelijking, in 2018 werden we al gek toen Japan DIsplay in staat bleek om 1.001 PPI in een VR-scherm te proppen.

Dit is een ongelofelijk getal, en eentje dat de VR-ervaring volledig op zijn kop kan zetten.

Denk je dat we overdrijven? De HTC Vive Pro heeft een PPI van 615, en de PSVR heeft een PPI van 386. Recentere VR-headsets zoals de heldere HP Reverb of Oculus Rift S zullen dat getal wat omhoog halen, maar niet genoeg om zo baanbrekend te zijn - en het resultaat zou gepixelde VR-games voor eeuwig moeten verbannen.

Het resultaat van de onderzoekspaper is dat het gebruik van "nanopatroon metaoppervlaktespiegels" de onderliggende structuur van een OLED-scherm volledig kan veranderen, voor een 'geoptimaliseerde extractie' van kleuren uit witte lichtstralers, wat wil zeggen dat de gebruikelijke schermprocessen van een OLED nu op een veel kleinere schaal kunnen plaatsvinden.

De paper citeert hier voornamelijk virtual reality en augmented reality, met de vermelding van "brillen en contactlenzen", om aan te tonen hoe compact en pixeldicht deze nieuwe schermen kunnen zijn.

Welkom in jouw Matrix-dystopie

De moeilijkheid bij VR in hoge resolutie is juist hoe dicht een scherm bij jouw ogen moet zijn. Een 8K TV van 85-inch heeft een PPI van slechts 104, terwijl een meer pixeldichte 55-inch 8K TV een PPI geeft van 162. Voor VR-headsets ligt het verhaal anders - en heb je een veel hogere PPI nodig voor een gelijkaardig vlotte ervaring voor jouw ogen.

VR heeft de voorbije jaren al aardig wat vooruitgang geboekt, maar problemen zoals bewegingsziekte, de nood aan beperkte speelsessies en het volgen van bewegingen moeten nog een heel parcours afleggen voordat we bij de afgewerkte ervaringen uitkomen die het medium zou kunnen aanbieden. Het verhogen van de PPI tot voorbij 10.000 helpt zeker met het realisme, en van zodra deze tech zich een weg heeft gebaand naar commerciële headsets verwachten we dat die andere problemen ook van een oplossing zijn voorzien.

De implicaties voor AR (augmented reality) zijn ook groot. We hebben al een reeks smart glasses gezien, de mogelijkheid om echter AR-technologie in contactlenzen te verwerken kan realistische applicaties - op het entertainment thuis na, zoals met Mario Kart Live of spelletjes op de Magic Leap One-headset - echt werkelijkheid laten worden.

Of we op een dag allemaal AR-contactlenzen willen dragen, op dezelfde manier dat sociale en economische druk ertoe heeft geleid dat we nu elke seconde van de dag rondlopen met een smartphone, blijft een andere vraag.